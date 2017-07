Societatea își pune mari speranțe pe noul sistem mixt, votat de Parlament

Mii de oameni s-au adunat în fața Parlamentului, în pofida caniculei de afară pentru a le cere deputaților să voteze modificarea sistemului electoral. Manifestația este organizată de organizația veteranilor de război „Credință Patriei”.



Republica Moldova este din nou în pericol, iar dacă nu veneau veteranii în centrul Chișinăului, acesta ar fi fost ocupat de pro-imperialiștii conduși de Renato Usatîi și Grigore Petrenco, a declarat președintele organizației „Credință Patriei”,cavalerul ordinului „Ștefan cel Mare”, Ghenadie Cosovan.



„Pe parcursul a 25 de ani țara noastră a fost hărțuită și de unde ne-am pornit acolo am ajuns. Și acum avem forțe revanșiste și dacă nu spuneam „nu” erau în piață tanchiștii lui Usatîi și Petrenco”, a avertizat Ghenadie Cosovan.



El a menționat că Republica Moldova are nevoie de politicieni responsabili, care să asigure o competiție politică corectă, iar pentru aceasta este necesară schimbarea clasei politice. „Pe listele de partid am văzut cine accede pe listele de partid începând cu 1994. Noi vrem ca și reprezentanții veteranilor de război să fie reprezentanți în Parlament”, a declarat Cosovan. „De azi înainte în PMAN, în fața Parlamentului, nu vom mai avea forțe pro-imperiale care ne vor răul și sângele”, a punctat el.



Și Președintele Uniunii Naționale a Veteranilor de Război Mihai Bălan a declarat că cetățenii s-au săturat de „spisca” pe care vin deputații în Parlament. El a cerut deputați responsabili care să rezolve problemele cu care se confruntă oamenii. „Vreau ca deputatul pe care o să-l votez să meargă în Transnistria, să negocieze pașnic să închidem durerea aceasta care s-a acumulat de 25 de ani. Vreau ca deputatul care o să fie ales să hotărască problemele sociale ale veteranilor”, a declarat Mihai Bălan.



El a menționat că abia în ultimul timp Republica Moldova a început pe calea reformelor și este necesar că aceasta să continue. Abia după 25 de ani s-au mărit pensiile, a fost creată comisia guvernamentală la nivel de prim-ministru, vreau să am un deputat căruia să-i pot să-i deschid ușa, să-i spun să ajute oamenii. Dacă nu face față, să putem să-l retragem. Demult trebuia să fie această schimbare”, a declarat veteranul.



De asemenea, aleșii locali se pronunță deschis pentru modificarea sistemului electoral. „Noi cunoaștem cel mai bine ce înseamnă ca în Parlament să meargă un deputat independent ales prin vot uninominal”, a declarat primarul de Hâncești Alexandru Botnari, referindu-se la experiența aleșilor locali.



El le-a cerut deputaților să voteze lege și să continue reformele. „Să aprobe această lege, să mergem înainte și cu alte schimbări și sunt convins că peste puțin timp vom înțelege că a fost o lege bună, că lucrurile s-au schimbat. Noi ne dorim condiții mai bune la noi acasă pentru copiii și părinți noștri. Să aprobe o dată această lege, să ne apucăm de muncă, dar nu numai vorbe goale cum a fost până acum”, a declarat Alexandru Botnari.