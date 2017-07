Recomandările Comisiei de la Veneția au fost luate în calcul, opinii

Recomandările Comisiei de la Veneția privind proiectul creării sistemului electoral mixt în Republica Moldova au fost luate în calcul, cu excepția punctului ce ține de consens. Declarația în acest sens a fost făcută de analistul politic, Corneliu Ciurea, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziunea Publika TV, citat de IPN.



Potrivit analistului, într-o societate ca Republica Moldova nu poate să existe consens. „Toate recomandările Comisie de la Veneția au fost luate în calcul. S-au găsit soluții pentru ca să fie rezolvată problema croirii circumscripțiilor electorale inclusiv în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană, să fie stimulată participarea femeilor și alocațiile pentru participarea în campanie să fie cumva clarificate”, a declarat Corneliu Ciurea.



Directorul Centrului de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului (CREDO), Sergiu Ostaf, a menționat că instituția pe care o conduce a efectuat un raport despre faptul cum ar trebui să arate un sistem electoral fucnțional. „Sistemul actual nu produce efectele pe care ni le-am dorit cu toții timp de 25 de ani și atunci am propus câteva soluții alternative. Soluția noastră a fost diferită de cea implementată la moment. Și noi am pledat pentru un sistem mixt, doar că unul cuprinzător”, a spus Sergiu Ostaf.



Vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice din cadrul Academiei de Științe, Victor Juc, a menționat că dezbaterile asupra proiectului au fost bune, doar că autoritățile mai puțin au ținut cont de propunerile făcute. „Eu nu consider că s-a reușit obținerea unui text optimal, nici nu poate să fie obținut un asemenea text mai ales că sunt dificultăți inerente sistemului mixt aplicat în Republica Moldova”, a opinat Victor Juc.



Potrivit analistului media, Cristian Tabără, consultările vizavi de proiectul privind schimbarea sistemului electoral trebuiau făcute, indiferent de cerințele din Vest, pentru a cunoaște care este dorința societății moldovenești, a alegătorului, cum anume reacționează la o posibilă schimbare mediul politic și alte categorii ale societății moldovenești.