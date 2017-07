Viitorul este aici! Cercetătorii au inventat un cip care poate fi implantat în creier

Implantul inovativ FlatScope poate, în viitor, să trimită informaţie direct în creier, nemaifiind nevoie de „repararea” ochilor pentru a restaura vederea sau auzul.



De asemenea, echipa din spatele FlatScope susţine că dispozitivul are potenţialul de a monitoriza activitatea cerebrală într-un detaliu mai mare decât orice metodă actuală, scrie Science Alert.



Miza principală a cercetătorilor de la Rice University, care au iniţiat acest proiect, a fost de a crea o metodă prin care să scaneze creierul la un nivel mai profund pentru a înţelege principiile fundamentale ale senzorilor de intrare (sensory input).



Jacob Robinson, unul dintre membrii echipei, menţionează că „am fost capabili să creăm procesoare extrem de dense cu miliarde de elemente pentru un cip de telefon mobil. De ce să nu aplicăm aceste progrese tehnologice la interfaţe neurale?”



Un beneficiu rezultat în urma acestei invenţii este că persoanele cu probleme de vedere şi auz pot percepe lumea din jurul lor cu ajutorul unor senzori externi (camere video/microfoane) conectaţi la acest cip.



Deocamdată, echipa are un prototip care detectează semnalele optice ai neuronilor din cortex. Astfel, echipa mai are de parcurs un drum considerabil până la produsul final. O provocare importantă este punerea laolaltă a algoritmilor care să proceseze datele provenite din creier şi să creeze legătura cu imaginea şi cu impulsurile senzoriale primite; altfel spus, ceea ce se întâmplă în mod natural între organele de simţ şi creier.