Beneficiile consumului de caise. Fructele care sunt o fântână a tinereţii şi sănătăţii

Nu degeaba sâmburii de caisă au forma unei inimi.



Potrivit numeroaselor studii ştiinţifice în acest domeniu, caisele şi uleiul extras din sâmburii ei preţioşi pot proteja inima şi celelalte organe vitale de numeroase afecţiuni iar conţinutul bogat în nutrienţi, vitamine şi minerale face din acest fruct zemos şi parfumat o adevărată fântână a tinereţii şi sănătăţii.



Să descoperim împreună care sunt beneficiile acestor fructe de vară asupra frumuseţii şi sănătăţii!



Caisele - Vitamine şi minerale din belşug!

Caisele crude sunt surse preţioase de vitamine, minerale şi substanţe nutritive cu rol extrem de benefic asupra organismului, printre acestea amintind potasiul, fosforul, calciul, riboflavina, fierul, vitamina A, magneziul, zincul, betacarotenul şi vitamina C, precum şi seleniu, mangan, tiamină, cupru, folaţi, vitamina B6, acid pantotenic şi colină.



Caisele - beneficii pentru sănătate

Fibrele conţinute de caise asigură un bun tranzit intestinal şi are uşor efect laxativ, prevenind tulburările digestive şi constipaţia cronică, precum şi apariţia ulcerului.



Conţinutul crescut de betacaroten este foarte important deoarece scade nivelul de colesterol rău din sânge şi protejează astfel inima, vitamina A menţine o vedere bună şi puterile sale antioxidante protejează de acţiunea radicalilor liberi care pot afecta ţesuturile şi celulele corpului.



Un studiu interesant publicat în Archives of Ophtalmology arata chiar că persoanele care consumă des cantităţi mari de fructe şi legume bogate în antioxidanţi precum vitamina A, C , E şi carotenoide au un risc mai mic de a dezvolta cataracta şi alte afecţiuni degenerative oculare.



Caisele consumate în mod frecvent ajută la eliminarea toxinelor din organism, combat astenia şi stările depresive, stopează pierderile de memorie datorită conţinutului ridicat de fosfor, tratează insomnia şi luptă împotriva infecţiilor din organism.



De asemenea, femeile însărcinate sau cele care iau anticoncepţionale sunt sfătuite să urmeze o cură cu caise pentru echilibrarea nivelului de provitamina A.



Mineralele şi vitaminele sunt de asemenea indicate în protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii ochilor, iar vitamina C conţinută de caise întăreşte sistemul imunitar şi ne fereşte de infecţii şi viroze respiratorii.



Caisele conţin licopen, compus fitochimic care previne instalarea anumitor forme de cancer, printre care şi cancerul de prostată, şi asigură o bună funcţionare a sistemului cardiovascular.



Atenţie! În cazul în care aveţi un stomac sensibil, curăţaţi coaja caiselor înainte de a le consuma.



Cura de slăbire cu caise

O caisă conţine circa 0,009 gr. grăsimi saturate şi 0,087 gr. grăsimi nesaturate, ceea ce este foarte puţin şi face din acest fruct un aliat ideal în curele de slăbire. De asemenea, o caisă proaspătă conţine numai 17 calorii, este dulce, aromată şi săţioasă, deci poate înlocui cu succes o ciocolată sau o prăjitură bogate în calorii şi grăsimi nesănătoase.



Dacă doriţi să scăpaţi de câteva kilograme, trebuie să ţineţi cont totuşi că fructele uscate întotdeauna au un conţinut mai mare de zahăr, deci nu sunt foarte recomandate în dietă. De exemplu, 5 caise proapete de mărime medie au aproximativ 75 de calorii şi 14,3 grame de zahăr, în timp ce acelaşi număr de caise, însă uscate de data aceasta, au 313 calorii şi 69,5 grame de zahăr.



Caisele - beneficii pentru frumuseţe

Caisele sunt bogate în vitamina A, excelentă pentru pielea noastră! Această vitamină ne pregăteşte pielea pentru soare şi o protejează de agresiunile zilnice în mod natural.



Pentru cele care doresc să-şi facă o mască de frumuseţe pentru ten pe bază de caise iată o idee: 3 caise zdrobite, o lingură de smântână proaspătă sau iaurt natural şi puţin suc de lămâie. Ingredientele se amestecă într-un bol, iar mixtura obţinută se aplică pe faţa curăţată în prealabil şi se lasă să acţioneze 20 de minute. Această mască 100% naturală va împrospăta tenul, îl va hidrata şi catifela.



În plus, uleiul extras din sâmburii de caise ajută la prevenirea ridurilor, hidratează intens pielea uscată şi este absorbit rapid în piele, fără a lăsa o peliculă grasă la suprafaţa pielii.



Modalităţi sănătoase de a consuma caisele

Cea mai bună cale de a beneficia de nutrienţii din caise este să le consumăm în stare crudă sau proaspătă, însă putem profita de efectele lor pozitive şi dacă le adăugăm la o reţetă cu carne sau în compoziţia garniturilor, tartelor, jeleurilor, sosurilor sau compoturilor fără adaos de zahăr.



O scurtă istorie a caisei

Caisele fac parte din familia Rosaceae, care include şi alţi pomi fructiferi cum ar fi mărul, prunul, părul sau piersicul. Artefactele arată că aceste fructe au fost cultivate pentru prima dată în istorie acum mai bine de 3.000 de ani în India, însă se crede că originea acestora este în Armenia, unde se consumau atât în formă proaspătă, cât mai ales uscate, datorită uşurinţei cu care puteau fi transportate astfel.



În prezent, caisele sunt cultivate în peste 63 de ţări, Turcia fiind liderul pe această piaţă, cu peste 20% din producţia mondială, urmată de Iran, Italia, Siria, Maroc, Pakistan, Japonia, Spania, Algeria, Grecia şi Franţa.