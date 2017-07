Fostul consilier al președintelui Băsescu laudă discursul lui Vlad Plahotniuc de la New York

Cristian Hrițuc, ex-consilier de stat al fostului președinte român, Traian Băsescu, a apreciat discursul lui Vlad Plahotniuc, ținut la New York, declarându-l drept parte a unei strategii de comunicare și a unui lobby desfășurat de către Republica Moldova în Occident.



Cristian Hrițuc spune că declarațiile lui Plahotniuc de la New York ar reprezenta o nouă încercare de a aduce problema Transnistriei pe agenda internațională, pentru o implicare mai pragmatică. Acest pas este făcut în contextul în care negocierile în formatul „5+2” au demonstrat mai curând un eșec. Potrivit expertului, Plahotniuc este foarte realist când afirmă faptul că „din păcate, trebuie să recunoaștem că nu se vede încă lumina de la capătul tunelului”.



„Propunerea făcută de acesta la New York, trebuie să o privim în contextul evenimentelor din ultimii ani. Practic, Moldova încearcă să închidă și să izoleze cât mai mult așa zisă republică transnistreană”, spune Hrițuc.



De asemenea, Hrițuc face referire la intenția Republicii Moldova de a institui către sfârșitul anului 2017 mai multe posturi comune moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al frontierei și la faptul că a interzis persoanelor cu viză de reședință în dreapta Nistrului de a circula cu mașini cu numere de Transnistria.



Hrițuc crede că trebuie continuată politica de limitare a capacităților de activitate a Transnistriei. Expertul consideră că pe masa de negocieri a marilor puteri trebuie pusă problema respectării de către Rusia a angajamentelor asumate în 1999 la Summit-ul OSCE de la Istanbul de retragere a trupelor și armamentului de pe teritoriul R. Moldova.



„Este binevenit că partidul de guvernământ continuă linia adoptată și față de Rusia, să joace cu capul sus și cu curaj, să apere interesul statului moldovean. Rusia trebuie să își retragă trupele din zonă. Chiar dacă nu o va face acum, este foarte bine că există această propunere de înlocuire a trupelor de pacificatori, pentru că lucrurile evoluează tot timpul și nu poți ști cum această propunere va ajunge vreodată pe masa de negocieri a marilor puteri mondiale. Întotdeauna, trebuie să fii pregătit și să lucrezi proactiv, să anticipezi schimbările și să te adaptezi, să faci lobby permanent pentru a-ți atinge obiectivele”, spune Hrițuc.



Expertul concluzionează că discursul lui Plahotniuc merită salutat, chiar dacă un asemenea gest nu este privit cu ochi buni în Republica Moldova.



„Chiar dacă în Moldova este un act de blasfemie să îl lauzi pe Plahoniuc, trebuie să dăm Cesarului ce e al Cesarului și să îl felicităm pe acesta. Faptul că dorește ca Moldova să aibă un rol și o abordare mai pragmatică a problemei transnistrene este un lucru îmbucurător”, a conchis Hrițuc.