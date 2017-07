(ANALIZĂ) Pro-ruşii, inclusiv Ciubaşenco şi Partidul Nostru, critică proiectul noii legi al ONG-urilor pentru că nu vor să arate cine îi finanțează

Proiectul Ministerului Justiției, care vine să reglementeze activitatea organizaţiilor nonguvernamentale din Moldova, în special a celor care desfășoară activități politice, a stârnit nemulțumiri în rândul contestatarilor de serviciu din Moldova. Printre ei se numără și Dumitru Ciubașenco, unul dintre fruntașii formațiunii politice ”Partidul Nostru”, care a criticat proiectul propus spre dezbateri de către autorități.



Ce l-a nemulțumit pe Ciubașenco?



Potrivit unei postări pe pagina sa de facebook, membrul partidului condus de Renato Usatâi a fost deranjat de una dintre prevederile cele mai importante ale proiectului, potrivit căreia ONG-urile care intenționează să desfășoare activități politice vor trebui să arate cine îi finanțează, exact așa cum o fac partidele politice.



Modul în care a reacționat Ciubașenco trădează, pe lângă setea de a critica orice inițiativă venită din partea guvernării, frica de a pierde susținerea sau și controlul unor organizații neguvernamentale, care sunt finanțate din exterior și promovează în Moldova interesele altor state. Or în țara noastră sunt, din păcate, prea multe asociații obștești, care, sub paravanul unor intenții nobile, fac politică agresivă. Iar lider incontestabil la acest capitol pare a fi Rusia.



Totodată, un alt motiv care stă la baza criticilor lui Ciubașenco sunt și dezvăluirile anterioare că Partidul Nostru și Renato Usatîi este finanțat din surse dubioase și extrem de obscure, inclusiv surse financiare care provin de la organizații criminale cu care are legătură Renato Usatîi în Federația Rusă.



Influența Federației Ruse în Republica Moldova a avut, în diverse perioade ale scurtei independențe a țării noastre, diferite moduri de manifestare. În perioadele ”pașnice”, exponenții intereselor răsăritene s-au ascuns sub paravanul organizațiilor neguvernamentale care promovau cultura sau tradițiile rusești, în special în rândul tinerilor, iar în timpurile mai tulburi organizațiile cu viziuni radicale își făceau apariția de nicăieri, acționând direct și agresiv.



În Moldova sunt zeci de organizații neguvernamentale și asociații obștești, care promovează intens viziunile Moscovei asupra realităților autohtone. Ele și-au făcut simțită prezența în perioada guvernării comuniștilor conduși de Vladimir Voronin, însă și-au intensificat activitățile după 2009, când partidul fostului președinte a trecut în opoziție.



Nu este clar câte organizații sunt finanțate direct de Rusia, cert este însă că cele mai vizibile dintre ele au un mesaj comun – unul care promovează moldovenismul primitiv, plămădit încă în perioada sovietică, și, mai nou, europenismul, promovat agresiv de aceste organizații. Iată, de exemplu, ce prevede, printre altele, statutul Congresul Comunităților Ruse: apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor ruși care locuiesc în Republica Moldova, crearea unui sistem integrat și eficient de conservare, dezvoltare și protejare a culturii ruse. De asemenea, asociația luptă împotriva falsificatorii de istorie. Iar cele mai recente ieșiri în public ale reprezentanților Congresului demonstrează foarte clar intențiile acestora. Într-o declarație plasată pe site-ul lor acum o lună, organizația amenința că Republica Moldova s-ar putea transforma într-o zonă de conflict similară cu Donbasul, în condițiile în care Chișinăul nu va renunța la deciziile „rusofobe”, cum ar fi expulzarea diplomaților ruși.



Un alt exemplu elocvent este și activitatea lui Igor Tuleanțev, care conduce două organizații neguvernamentale – „Patria – Uniunea Eurasiatică” și ”Liga Tineretului Rus”. Doar un orb ar putea să nu observe că acest personaj este exponentul intereselor Rusiei în Moldova. Este suficient să aducem aminte de vizitele ”prietenului” Moldovei, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care mergea braț la braț cu Tuleanțev pe la Chișinău și Tiraspol, luând în zeflemea autoritățile moldovenești.



O altă organizație neguvernamentală, pe care doar pacifistă nu o poți numi, este ”Antifa”. Acest proiect, implicat în zeci de acțiuni subversive, și-a dat de mai multe ori arama pe față. Organizația este una radicală, fapt demonstrat și de justiția moldovenească, cu porniri extremiste, fiind coordonată din umbra de Mark Tkaciuk. Grigore Petrenco, Mihail Amerberg, Pavel Grigorciuc, Alexandru Roșco – sunt doar câteva dintre personajele de bază ale acestei organizații, care au și fost condamnate recent pentru participarea la mai multe proteste violente, unde au dat dovadă de un comportament agresiv, au atacat poliţiştii şi a incitat la dezordini în masă.



Mai mult, unul dintre cei amintiți mai sus, Mihail Amerberg, a fost reținut, în noiembrie 2014, împreună cu alte cinci persoane, fiind suspectat de organizarea unei grupări criminale, în apartamentul său fiind găsit un adevărat arsenal de arme și muniții.



Lista poate continua și, din păcate, nu este deloc scurtă. Asociația Istoricilor și politologilor Pro-Moldova, Clubul Izborsk, Clubul Bizantin, Garda Tânără – sunt doar câteva dintre organizațiile, care au scop clar și bine definit – promovarea intereselor Rusiei în Moldova, iar moldovenismul primitiv și antieuropenismul agresiv sunt armele grele ale societății civile pro-ruse. Ele au fost folosite de atâtea ori până acum și cu siguranță le vom mai vedea în acțiune.