Vlad Plahotniuc despre necesitatea rezolvării conflictului transnistrean și implicarea mai puternică a actorilor regionali și globali în găsirea soluției potrivite

Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, care se află într-o vizită în SUA, a cerut miercuri, într-un discurs ținut la Consiliul Internaționalei Socialiste, retragerea trupelor ruse din Transnistria, precum și a armamentului și munițiilor, informează un comunicat de presă al PDM.



Totodată Plahotniuc a menționat necesitatea transformării misiunii pacificatoare în una civilă. „Credem că e necesară transformarea misiunii pacificatoare a Federației Ruse care se află în țara noastră în zona conflictului într-una civilă, sub mandat internațional”, a adăugat Vlad Plahotniuc.



Liderul democrat, care este și vicepreședinte al Internaționalei Socialiste, și-a axat discursul pe nevoia rezolvării conflictului transnistrean, pledând pentru implicarea mai puternică a actorilor regionali și globali în găsirea soluției potrivite. El a atras atenția asupra „iluziei păcii” în condițiile evenimentelor din 2008 din Georgia și din 2014 din Ucraina, subliniind că în regiunea noastră geografică pacea nu este încă garantată. „Atâta timp cât este viu revanşismul, cât timp se exprimă ideologia expansionistă, conflictele locale pot să izbucnească în orice moment”, a avertizat liderul democrat.



Consiliul Internaționalei Socialiste este un eveniment care se desfășoară o dată sau de două ori pe an, reunind majoritatea liderilor partidelor membre ale Internaționalei Socialiste. Actualul Consiliu are loc în perioada 11-12 iulie 2017 în Statele Unite ale Americii, la New York, în clădirea sediului central al Organizației Națiunilor Unite.