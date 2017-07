10 Sfaturi pentru a avea succes în orice

Această listă este rezumatul celor mai bune sfaturi pentru a începe ceva din nimic şi pentru a încerca să construieşti ceva.



Sper să fie folositor pentru voi, cei care speraţi să scăpaţi de banalitate şi să creaţi ceva inedit.



10. Fii nou

Madonna, David Bowie, Lady Gaga. Ce au aceşti artişti în comun? Au făcut ceva ce nimeni altcineva nu a făcut. S-au ridicat şi au spus: „Ăsta sunt eu, fie că-ţi place, fie că nu”. Succesul acestor oameni nu a venit din încercarea de a mulţumi pe toată lumea; nu a venit din urmărirea trendurilor. A venit din a face ceva nou.



9. Ignoră sfaturile

Dacă un prieten îţi spune să te arunci în mare, o faci? Ştiu, este un clişeu, dar asta e ideea. Mulţi dintre noi s-ar arunca. Unul dintre cele mai bune sfaturi spune să ignori pe toată lumea. Eşti minunat pentru că eşti diferit de restul lumii. Dacă majoritatea spune X, tu trebuie să gândeşti Y. Poate îţi aminteşti de Digg. A fost un fenomen uriaş, un fel de Facebook înainte de Facebook. Apoi au avut capital de risc şi au schimbat modul în care lucrau. Rezultatul: înainte de schimbări, Digg câştiga 164 de milioane de dolari. La final, Digg a fost vândut pentru 500.000 de dolari în 2010.



8. Iubeşte ceea ce faci

Mulţi oameni se plâng de ideea de a lucra ore întregi. În timp vei vedea oameni care se plâng că blogul lor nu este popular: însă ei postează doar un articol din când în când. Nu mulţi oameni pot spune că petrec 14 ore pe zi făcând ceva ce chiar le place. Dacă eşti pasionat şi iubeşti ceea ce faci, vei avea succes.



7. Nu copia succesul

Steve Balmer, de la Microsoft, a fost luat în râs de iPhone şi a precizat: „Nu are o tastatură.(...) Vindem milioane (...) de telefoane în fiecare an: Apple vinde 0 telefoane pe an.” McDonald’s a inventat McDonaldland, iar Burger King a crezut că este o idee buna să copieze prin Burger King Kingdom. McDoland’s făcea 27 miliarde de dolari în 2011, în timp ce Burger King făceau sub trei miliarde. Asta se întâmplă când copiezi ceva. Dacă vrei să reuşeşti, nu copia succesul. Creează-l pe al tău.



6. Dă greş

Frica de a da greş este probabil numărul 1 din a opri pe cineva din drumul spre succes. Dacă crezi că vei da greş, nici nu ar trebui să începi. Asta se aplică şi activităţilor pe care le desfăşori în prezent. „Când am început Listverse am creat cinci bloguri diferite între ele ca subiecte. După o săptămână, niciunul nu avea succes. În a doua săptămână am închis celelalte bloguri şi m-am concentrat numai pe Listverse. Dacă lăsam eşecul să mă oprească, tu nu ai mai fi citit asta acum”, afirmă autorul articolului pe Listverse.



5. Focusează-te pe followeri

Facebook. Îl iubeşti sau nu, reprezintă o mare parte a internetului. „Mereu am avut butoane de like pe Listverse pentru a ne ajuta să ne promovăm, dar recent am observat ceva. În fiecare zi, în jur de opt sute de mii de pagini erau vizualizate aici. Iar numărul de like-uri abia atingea câteva sute. Asta nu pentru că nu suntem populari, ci pentru că majoritatea cititorilor noştri nu sunt adepţii butonului de „like”.

Cu două zile în urmă am scos toate butoanele de share de la articole. Prin asta am îmbunătăţit experienţa followerilor la riscul reducerii marketingului către o audienţă mai mare. A meritat. Focusează-te pe oamenii care te urmăresc – nu încerca să creezi o nouă piaţă. Dacă o faci, îţi vei pierde fanii.



4. Fii mic

Toţi avem tendinţa de a gândi mare, dar asta poate inhiba succesul nostru. Dacă vrei să scrii o carte sau să creezi un produs sau următorul fenomen de pe internet, concentrează-te pe atragerea unei audienţe mici formate din fani dedicaţi.

Dacă lucrezi din greu pentru acei puţini oameni, te vor recompensa prin a te face cunoscut. Faimosul magazin de bijuterii Tiffany&Co. era un brand exclusiv. Erau exclusivi când erau mici. Când s-au decis să crească au lansat o nouă linie de produse pe care voiau să o vândă în magazinele medii de bijuterii, iar rezultatul a fost aproape de faliment. Acum au revenit la cum erau înainte. Calvin Klein nu este atât de senzaţional acum când poţi cumpăra lenjeria cam din orice magazin; dar la început se puteau bucura de exclusivitate.



3. Fii primul

Fii primul care face ceva şi eşti deja la jumatea drumului către succes. Seth Godin este un autor minunat, ale cărui cărţi le recomand. Într-una din ele vorbeşte despre conducătorul unui oraş din India, care nu avea electricitate. Bărbatul, un om foarte bătrân, a cumpărat prima lanternă care se încărca de la soare. A fost un erou în oraşul său – toată lumea era cu ochii pe el.



2. Fă-te remarcat

În fiecare aspect din viaţa ta: fă-te remarcat. Fii persoana care întoarce capetele. Dacă cineva cere un dolar, dă-i zece. Dacă vrei să începi un website, nu publica un articol pe zi, publică patru. Pune tot ce ai în ceea ce faci. E vorba de multă muncă, dar în final tu vei fi cel pe care toti şi-l vor aminti.



1. Începe chiar acum

Îţi poţi pune ideile în practică chiar acum. Nu ai nicio scuză să mai aştepţi. Fă pe cineva să spună „Wow!” Începe acea carte pe care vrei să o scrii. Începe acel blog pe care ai vrut mereu să îl ai. Totul necesită puţină schimbare şi o nouă zi pentru a ne transforma viaţa.