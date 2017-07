Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care va reglementa implicarea ONG-urilor în acțiuni politice

Un nou proiect de lege care vine să reglementeze activitatea organizațiilor neguvernamentale a fost elaborate de Ministerul Justiției. Printre principalele prevederi a acestuia ține de implicarea ONG-urilor în activitățile politice. Despre aceasta a anunțat ministrul Vladimir Cebotari, menționând că proiectul a fost elaborat în comun cu reprezentanții unor ONG-uri. În același timp, Cebotari a invitat și alți reprezentanți ai organizațiilor de profil să se expună și să vină cu o expertiză asupra proiectului.



„Ministerul Justitiei in comun cu reprezentantii unor ONGuri au elaborat un proiect nou al legii care va veni sa reglementeze activitatea acestora.

Unele din prevederile introduse de Ministerul Justitiei urmaresc scopul de a reglementa implicatia ONGurilor in activitatea politica prin mecanismele similare ce guverneaza ordinea de finantare a campaniilor electorale, a partidelor politice, societatilor politice sau a altor actori ai vietii politice, deja existente in Republica Moldova.



Astazi, aceste instrumente interzic tuturor organizatiilor si persoanelor fizice, chiar daca sunt ONGuri, sa desfasoare activitati politice din contul finantarilor externe, regula care pe alocuri nu a fost luata in calcul de mai multe asociatii obstesti.



Propunerea Ministerului Justitiei este de a veni cu mecanisme mai clare pentru a fortifica si a nu lasa loc de interpretari in exercitiul liber de activitati de advocacy, expertiza, politici publice, dar si activitati de promovare a obiectivor statutare proncipale a ONGurilor. Totodata, cei care vor sa desfasoare activitati politice, trebuie sa faca acest lucru liber, in mod transparent si deschis cu respectarea regulilor de finantare a activitatilor electorale sau politice.



Oricare prevederi de acest fel trebuie sa fie clar formulate, sa corespunda intru totul standardelor Consiliului Europei, a recomandatirilor Comisiei de la Venetia dar si sa nu fie in conflict cu practicile CtEDO in materie de libertatea asocierilor.

Ca oricare alt proiect, acesta necesita a fi definitivat, discutat intr-un mod transparent si dezbatut public. Lucru care evident in vom face impreuna.



Pina atunci insa, solicitam implicarea ONGurilor interesate pentru a veni cu expertiza in scopul imbunatatirii proiectului, pentru a reprezenta mai exact intentiile sus notate”, a scris ministrul Vladimir Cebotari pe pagina sa de facebook.