Moldova are nevoie de reforma electorală și anume întârzierea implementării acesteia a dus la discreditarea instituției Parlamentului, Ala Mîndîcanu

Purtătoarea de cuvânt a Consiliului Coordonator al Diasporei, Ala Mîndicanu, este de părere că Moldova are nevoie de reforma electorală și anume întârzierea implementării acesteia a dus la discreditarea instituției Parlamentului. Totodată, aceasta susține că opoziția nu trebuie doar să critice, dar să vină cu o abordare constructivă și să ofere soluții. Opiniile au fost exprimate în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.



Întrebată despre motivele din care Parlamentul și deputații s-au discreditat, Ala Mîndîcanu a răspuns: „Una din cauze este anume acest sistem electoral pe care îl avem acum. De ce? Pentru că el prevede piramida verticală a puterii. Toată republica e o singură circumscripție. Deci, tu ca să intri, să fii competitiv în lupta politică, tu nu depinzi de alegător, pentru că el e peste tot. Tu nu ai circumscripția ta, tu n-ai om concret în ochi, tu n-ai numele lui cu adresă, cu problemele lui concrete. Tu depinzi numai de președintele de partid.



Și eu susțin cu tărie că noi avem nevoie de reforma electorală și nu contează care din ele – că-i proporțional, cum spun eu, dar pe circumscripții, cum e acum. E suficient să facă un singur lucru: să introducă circumscripțiile. Și chestia asta strică verticala puterii și începe să-l vadă cetățeanul pe propriul lui deputat, nu pe toți o sută pe care nu-i știe.



De aceea s-a discreditat Legislativul, pentru că s-o introdus acest sistem electoral care este acum. Odată cu schimbarea acestui sistem, indiferent cine câștigă alegerile în 2018, sigur că peste patru ani, în 2022, situația va fi cu totul alta”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Coordonator al Diasporei.



Totodată, aceasta a criticat opoziția pentru că nu este constructivă și vine doar cu critică, îndemnându-i pe liderii acesteia să vină cu soluții.



„Cum aș face eu dacă m-ar întreba cineva: „Doamnă Mîndîcanu, dați dumneavoastră soluția.”. Vă dau soluția. Și eu asta aș vrea să facă opoziția, nu să umble să spună că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Opoziția trebuie să dea soluții. Eu vin cu soluția mea”, a punctat Ala Mîndîcanu.



De asemenea, aceasta a oferit exemplul Albaniei în care sistemul mixt de vot este funcțional, iar țara urmează în curând să adere la Uniunea Europeană.



„Iată, exemplu: Albania. Albania are sistem mixt: 40 de oameni se aleg pe liste de partid, 60 pe liste uninominale. La acestea unde-i sistem proporțional pragul e 2,5%. Albania era în urma noastră încă cu cinci ani în urmă. Acum e pe cale să ne întreacă și să intre în Uniunea Europeană înaintea noastră. De ce? Pentru că sistemul de circumscripții permite relația directă dintre alegător și deputat și dă posibilitatea să monitorizeze activitatea acestuia. Dar nu cum e acum. Acum nu-i poți monitoriza și nu-i poți trage la răspundere”, a adăugat Mîndîcanu.