Partenerul politic al lui Renato Usatîi crede greșeală apariția statului Republica Moldova

Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, ultranaționalistul Vladimir Jirinovski, cu care Renato Usatîi a semnat acord politic de colaborare, este de părere că apariția statului Republica Moldova a fost o „greșeală”, iar limba moldovenească nu se deosebește de cea română. Declarațiile au fost făcute vineri de deputatul rus în cadrul ședinței Dumei de Stat, potrivit Agora.



Deputatul rus a propus să fie introdus în actele juridice conceptul de „Basarabia” care ulterior trebuie să se întoarcă în componența Rusiei. Totodată, el a reamintit că regiunea ucraineană Cernăuți a fost, de asemenea, parte a guberniei basarabene. Deputatul rus a propus să fie introdus în actele juridice conceptul de „Basarabia” care ulterior trebuie să se întoarcă în componența Rusiei. Totodată, el a reamintit că regiunea ucraineană Cernăuți a fost, de asemenea, parte a guberniei basarabene.

„Teritoriul Basarabiei a fost parte a Imperiului Rus. Am luat-o de la Imperiul Otoman în conformitate cu tratatele internaționale. Nu am capturat nimic. Iată că regiunea Cernăuți nu o numim Moldova, deși aceasta a fost parte din marea gubernie Basarabia”, a spus Jirinovski, citat de Agora.



Reamintim că în primăvara acestui an Partidul Liberal Democrat din Rusia a lui Jirinovski și Partidul Nostru al lui renato Usatîi au semnat un acord de colaborare, un document de apropiere a celor 2 partide . Atunci documentul a fost semnat de iderii celor două formațiuni, Renato Usatîi și politicanul ultranaționalist rus, Vladimir Jirinovski.