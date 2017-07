Există ceară pe mere? Dacă da, cât e de periculoasă?

Sigur ai auzit de asta, cel mai probabil de pe retelele de socializare: mere cu ceara pe ele. Exista? Daca da, de ce ar pune cineva ceara pe mere? Si nu in ultimul rand, cum ne afecteaza ceara de pe mere, daca le mancam?



Ei bine, da. Merele, dar si alte fructe, precum prunele sau perele, au un invelis subtire de ceara pe ele. Vei fi surprins sa afli ca multe fructe produc ceara in mod natural, iar aceasta are rolul ei. Ceara produsa de fructe le protejeaza de umezeala si le ajuta sa se pastreze pentru mai mult timp, incetinind procesul de degradare a lor.



Merele continua sa fie vii chiar si dupa culegere, daca sunt depozitate corespunzator. Ceara de pe coaja lor le protejeaza si contine cca 50 de componente, ce apartin de 6 grupari chimice. Principala componenta chimica este acidul ursolic, componenta din ceara ce respinge apa.

Oamenii de stiinta au demonstrat ca acidul ursolic are capacitatea de a inhiba diferite tipuri de celule canceroase.



Se stopesc fructele cu ceara, suplimentar?

In unele situatii, da, fructele si legumele sunt stropite cu ceara comestibila. In cazul castravetilor de exemplu, un strat suplimentar de ceara ii ajuta sa se pastreze proaspeti mai mult timp. Ceara nu doar tine apa la distanta, dar si sigileaza porii fructului, prevenind intrarea microorganismelor in alimente.

Practic, motivul pentru care noi putem servi mere in miezul iernii sau al primaverii, cumparate din supermarket, este pe de-o parte globalizarea, caci e evident, mancam alimente din import, iar pe de alta parte secretul sta in acest strat suplimentar de ceara. In caz contrar, in urma transportului indelungat, alimentele perisabile s-ar altera cu mult inainte de a ajunge la destinatie, deci putine ar mai ajunge pe rafturi.



Cat este de periculoasa ceara de pe mere?

Ceara nu poate fi procesata de organismul uman. Asadar, indiferent cu cata ceara ar fi stropite fructele sau legumele, organismul o va elimina fara sa o atinga.



Cum scapi de ceara de pe legume

Daca totusi esti reticent in privinta fructelor ceruite, o dilutie de apa cu otet, de 3 la 1. Asadar, pentru fiecare parte de otet folosita, adauga 3 parti de apa. Lasa fructele si legumele in aceasta solutie pentru 10 minute si ceara va disparea de pe ele.

Tine totusi cont ca, odata indepartat stratul de ceara, fie el natural sau adaugat artificial, fructele sau legumele se vor degrada mai rapid, deci spala-le in acest mod exact inainte de a le consuma.