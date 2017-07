Deputații și experții au discutat la cea de-a doua dezbatere soluții concrete de modificare a Codului electoral pentru realizarea recomandărilor Comisiei de la Veneția

Zeci de deputați, politicieni, experți și reprezentanți ai societății civile au discutat miercuri, la cea de-a doua dezbatere organizată de Parlament, soluții concrete de modificare a Codului electoral pentru realizarea recomandărilor Comisiei de la Veneția asupra proeictului de modificare a sistemului electoral. Principalele teme de discuție au fost pragul electoral și finanțarea campaniilor electorale.



Dezbaterea s-a desfășurat sub auspiciul Comisiei juridice a Parlamentului și s-a trecut de la declarațiile politice la examinarea chestiunilot tehnice și elaborarea propunerilor.



Unul din cele mai discutate subiecte a fost pragul electoral, Comisia de la Veneția propunând reducerea acestuia. Liderul Partidului Național Liberal Vitalia Pavlicenco a propus, spre exemplu, excluderea pragului electoral în totalitate. O opinie similară a exprimat și secretarul general al Partidului Social Democrat, Sergiu Coropceanu. Dar majoritatea vorbitorilor au propus o reducere ușoară și stabilirea acestuia la 4-5% față de 6% cel actual. „Excluderea pragului ar fi o măsură prea radicală. Cred că un consens de 4% ar fi un minim pe care l-am susține”, a opinat liderul grupului popular european din Parlament, Valeriu Ghilețchi.



Expertul Roman Mihăieș a propus un prag electoral de 5%. „6% este un prag excesiv. Dar pragul este necesar, în condițiile cu care se confruntă Republica Moldova. Dacă scoatem pragul Federația Rusă clonează partidele pur și simplu. Și lumea criminală își face vreo 10 partide, și administrația transnistreană va fi tentată să-și trimită propriii reprezentanți în Parlamentul de la Chișinău. 5% ar fi un prag bun”, a declarat acesta.



Un alt subiect a ținut de finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice, mai mulți vorbitori pronunțându-se pentru reducerea sumei maxime pe care o persoană fizică sau juridică o poate dona. „Susținem micșorarea pragului pentru donații până la 20 (de mii de lei pentru persoane fizice n.red) și 40 (de mii de lei pentru cele juridice n.red)”, a declarat reprezentantul Promo-Lex, Pavel Postică. Totodată, el a propus ca și cetățenilor aflați peste hotare să li se perimită să finanțeze partide politice sau campanii electorale. „Poate cu un cuantum mai mic, dar să le permitem să contribuie la viața politică și socială”, a declarat acesta.



Și subiectul formării circumscripțiilor electorale a fost discutat. Deputatul Sergiu Sârbu, membru al Comisiei juridice a prezentat deja și soluții concrete, asupra cărora discuțiile vor continua. Astfel, se propune ca circumscripțiile electorale să fie formate la 55-60 de mii de persoane, iar în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, acestea să poată fi revizuite cu cel mult un an înainte de alegeri. Circumscripțiile urmează să fie stabilite de un organ independent, format din reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, ai partidelor politice, inclusiv extraparlamentare, ai societății civile, din academicieni, geografi, etc.



Ca de obicei, la dezbateri nu au fost reprezentanții PPDA și ai PAS, cele două formațiuni declinând invitația, în pofida sugestiilor Comisiei de la Veneția și ale partenerilor europeni. Președintele Parlamentului, dar și unii participanți au criticat atitudinea Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase față de acest subiect.



Dezbaterile vor continua și săptămâna viitoare, una din chestiunile ce urmează a fi discutată fiind organizarea alegerilor și a circumscripțiilor uninominale pentru regiunea transnistreană. Dezbaterile au loc inclusiv la propunerea Comisiei de la Veneția, dar și a oficialilor europeni care sprijină continuarea discuțiilor pe acest subiect pentru a atinge un consens cât mai larg în societate.



Reprezentanții guvernării au dat asigurări că la adoptarea votului mixt în lectură finală se va ține cont de toate recomandările tehnice și juridice ale Comisiei de la Veneția.