A venit vara cu un val de căldură, de secetă, și de scurte furtuni. La aceste schimbări ale vremii se adaugă apariția a tot felul de insecte, iar toate acestea pot avea un efect nociv asupra organismului.



Trecererile bruște de la cald la rece, și invers, slăbesc sistemul imunitar și îi pot afecta pe suferinzii de reumatism. În plus, temperaturile foarte ridicate contribuie la deshidratarea organismului, ceea ce poate duce uneori la apariția problemelor renale sau intestinale. Mai mult, căldura excesivă intensifică stările de neliniște sau de nervozitate, atât la oameni, cât și la alte vietăți și favorizează apariția ridurilor. Pentru a putea trece mai ușor peste toate aceste neplăceri cauzate de căldură, albăstrelele reprezintă un ajutor de nădejde.



Albăstrelele, remediul naturist pentru problemele verii



Albăstrelele sunt plante erbacee. Ele pot crește până la 50-60 de cm. Florile au nuanțe de: albastru-violet, purpuriu, roz sau alb. Înfloresc din iunie până în septembrie. De obicei, se folosesc inflorescența sau numai petalele, iar în unele cazuri planta întreagă. Aceastea calmează iritațiile oculare, adică inflamațiile pleoapelor și conjunctivitele. Pe lângă acest lucru, albăstrelele pot fi un diuretic bun, ajută la vindecarea problemelor intestinale, amelioarează simptomele reumatismului și tratează afecțiunile renale și ale vezicii urinare. În plus, albăstrelele sunt recomandate și pentru cei care vor să piardă câteva kilograme, ele având capacitatea de a reduce pofta de mâncare.



Cum vara insectele sunt la tot pasul și ne confruntăm adesea cu leziuni provocate de mușcăturile acestora, trebuie să știi că albăstrelele reușesc să cicatrizeze și să vindece rănile sau înțepăturile, potrivit bioplant.ro.



Cum folosim albăstrelele pentru a trata diverse afecțiuni?



Pentru afecțiuni interne este nevoie de o linguriță și jumătate de flori de albăstrele. Acestea se opăresc într-un pahar cu apă fiartă și se acoperă timp de 20 de minute. Apoi se filtrează și se bea lichidul strecurat.



Pentru afecțiuni renale și vezicale este recomandat ca înainte cu 20 de minute de fiecare masă principală, să se consume un sfert de pahar de ceai.



Pentru afecțiunile externe ale ochilor albăstrelele pot fi folosite sub forma unei paste. Această pastă se aplică în comprese pe ochi, potrivit ceai.info.