Tîrgul Universităților din România se va desfășura în mai multe localități ale Republicii Moldova

Tîrgul Universităților din România va avea loc în municipiile Chișinău, Bălți și Cahul în perioada 6-9 iulie. Anunțul a fost făcut astăzi de către membra Federației Asociațiilor de Basarabeni din România, Liuba Eremia, în cadrul unei conferințe de presă, transmite MOLDPRES.



La acest tîrg vor fi prezentate ofertele educaționale a circa 20 centre universitare din România. „Membrii asociațiilor de elevi și de studenți basarabeni vor aștepta absolvenții la eveniment pentru a le oferi informații cu privire la oferta educațională din acest an, metodologia de școlarizare, procesul de admitere, acte necesare și detalii utile cu privire la viața de elev și student în România. În anul curent, statul român pune la dispoziția absolvenților din R. Moldova peste 2800 de locuri în învățămîntul superior universitar de stat, fără achitarea taxelor de școlarizare, dintre care 1393 de locuri sînt cu bursă de întreținere și 1415 sînt fără bursă. Pentru învățămîntul preuniversitar sînt acordate peste 3300 de locuri, dintre care 1585 sînt locuri de studiu în clasa a IX-a în ciclul liceal, 505 – învățămînt profesional și 1147 sînt locuri de studiu în clasa a X-a a ciclului liceal. Bursa de întreținere acordată de statul român pentru elevii și studenții basarabeni este de 65 de euro”, a spus Liuba Eremia.



Procesul de admitere în acest an este dirijat de fiecare universitate în parte, astfel, tinerii din R. Moldova care vor să-și continue studiile universitare în România trebuie să se informeze suplimentar despre oferta și procedura de admitere a universității la care doresc să aplice. „În acest an nu se depun dosarele candidaților prin intermediul ambasadei sau al consulatelor. Universitățile pot primi dosarele prin mai multe metode, cum ar fi: electronic, prin poștă, depuse personal de către candidat etc. Perioada de admitere, pentru majoritatea universităților, începe în data de 12 iulie. De asemenea, o schimbare majoră din anul curent ține de numărul nelimitat de specializări la care pot aplica tinerii, în comparație cu restricția celor trei specializări din anii trecuți”, a afirmat Liuba Eremia.



La Tîrgul Universităților, ediția a IX-a, absolvenții sînt așteptați, în perioada 6-7 iulie, la Chișinău în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt, Aleea Clasicilor, pe 8 iulie – la Bălți, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” și pe 9 iulie – la Cahul, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu”.