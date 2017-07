Candu despre neparticiparea opoziției la dezbaterile privind modificarea sistemului electoral: „Dezbaterile democratice înseamnă să comunici, înseamnă să dialog, dar nu refuz sau tăcere la invitație”

Speakerul Parlamentului Andrian Candu s-a arătat dezamăgit de faptul că opoziția a respinsi din nou invitația de a participa la dezbaterile privind modificarea sistemului electoral. Acosta este de părere că democrația, pentru care luptă atât de aprig opoziția, înseamnă dialog, și nu tăcere sau refuzul invitațiilor. Totodată Candu s-a arătat uimit de faptul că lidera PAS, Maia Sandu, a refuzat invitația, chiar dacă a fost încurajată în repetate rânduri de partenerii europeni să participle la dezbateri.



„Astăzi continuă dezbaterile pe schimbarea sistemului electoral, pe platforma comisiei juridice de această dată. Și ca de fiecare dată și în această perioadă și pentru aceste dezbateri am trimis invitație reprezentanților partidelor de opoziție și, nemijlocit, am încercat să comunic la direct, cu Maia Sandu și Andrei Năstase. Însă, cu regret, nu am primit niciun răspuns de la ei. Cu regret spun deoarece regulile democrației și în general dezbaterile democratice înseamnă să comunici, înseamnă să dialog, dar nu refuz sau tăcere la invitație. Chiar dacă, știm foarte bine, Maia Sandu în mod special a fost încurajată de partenerii europeni să participe la dezbateri, să participe la dialog. Dar decizia îi aparține, probabil au alte interese și alte ocupații decât interesele statului”, a declarat Președintele Parlamentului Andrian Candu.



Reamintim că acesta nu este unicul caz când opoziția refuză invitația de a participa la dezbaterile privind modificarea sistemului electoral. Data trecută, invitația a fost respinsă de liderul PPDA, Andrei Năstase, care a spus că nu are timp să vină.