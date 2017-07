Nu mai arunca apa în care ai fiert orezul! Acest lichid este cel mai bun truc de înfrumusețare

Atunci când fierbem orezul, multe dintre noi obișnuim să aruncăm apa, considerând că aceasta este inutilă. Ei bine, studiile au arătat că apa în care fierbe orezul are multiple beneficii și poate fi transformată într-un truc de înfrumusețare foarte eficient.



Atunci când este pus la fiert, orezul eliberează în apă o serie de substanțe nutritive. Astfel, în apa rămasă după fierbere există o mulțime de vitamine și minerale care au un efect benefic pentru piele și păr. Această metodă a fost aplicată încă din cele mai vechi timpuri de către femeile din Asia și a avut rezultate surprinzătoare, potrivit thesun.co.uk.



Cum poți folosi apa în care ai fiert orezul?



1. Curăță pielea

Apa în care a fiert orezul poate fi folosită pentru curățarea tenului. Aceasta lasă pielea catifelată și elimină impuritățile. Tot ce trebuie să faci este să o aplici pe toată suprafața feței cu ajutorul unei dischete demachiante.



2. Luptă împotriva acneei

Apa rămasă după ce ai fiert orezul are proprietatea de a bloca porii, ceea ce împiedică apariția coșurilor. În plus, vitaminele și mineralele existente în acest lichid calmează roșeața.



3. Îți face părul să strălucească

Masează-ți în mod regulat părul folosind apa rămasă după ce ai fiert orezul, după care las-o să acționeze timp de câteva minute. Părul tău va fi hidratat, curățat și va avea un aspect mult mai sănătos.



4. Vindecă eczemele

Orezul este bogat în amidon, substanță care se găsește într-o cantitate destul de mare în apa în care acesta a fiert. Astfel, aceasta poate fi folosită pentru a ameliora durerile și mâncărimile apărute din cauza eczemelor, acționând ca un antiinflamator.