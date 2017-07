Pomușoarele autohtone au fost vedetele Festivalului „Summer Berry Fair”

Producătorii de pomușoare de pe ambele maluri ale Nistrului s-au întrunit în parcul Catedralei din Chișinău, duminică, 2 iulie, la cel de-al doilea târg agro-gastronomic „Summer Berry Fair”. Dacă prima ediție a fost dedicată căpșunilor, de data aceasta, vedetele ediției au fost coacăza, murele și zmeura. De asemenea, vizitatorii s-au delectat cu deserturi gătite din fructele de sezon, transmite IPN.



Pomușoarele au fost comercializate în caserole, purtând numele producătorilor care le cultivă. În astfel de caserole pomușoarele locale sunt deja disponibile și în supermarketurile din țară. Totodată, agricultorii au avut tarabe personalizate pe care a fost indicată localitatea de unde au fost aduse fructele. Cei mai iscusiți patiseri de la Festivalul „Mai Dulce” au venit cu mousse-uri, tarte, smoothie-uri și alte deserturi, gătite din pomușoare.



Iubitorii de pomuşoare au format cozi la tarabele pline cu bunătăţi pentru a cumpăra coacăză, zmeură, mure, agriş etc. Cei care cultivă aceste pomuşoare spun că deşi necesită multă muncă, merită tot efortul.



Reprezentanta firmei producătoare de mure „Yummy Blackberries”, Corina Grosu, a declarat că acest gen de evenimente este mai mult decât binevenit pentru producătorii autohtoni. În primul rând, este vorba despre promovarea fiecărui brand în particularitate și comercializarea produsului propriu-zis. „Mai mult decât atât, aș remarca marele avantaj al interacțiunii, dar și totodată analiza concurențială. La acest festival, nu doar că am făcut schimb de idei cu ceilalți producători, dar am analizat și prețurile de piață, poziția fiecărui comerciant, precum și preferințele consumatorilor. Astfel, le mulțumim echipei „KLumea” pentru organizarea festivalului dat și încurajăm cu mare drag acest gen de evenimente”, a mai spus Corina Grosu.



Organizatorii acestui eveniment îşi propun să transforme pomuşoarele Moldovei într-o marcă de ţară, ca ulterior cumpărătorii să opteze pentru produse locale şi ecologice.



Potrivit statisticilor, în 2015 au fost înregistrate circa trei mii de hectare de suprafeţe cultivate cu pomuşoare. 83 % din recoltă a fost vândută pe piaţa internă, iar 17% - exportată.