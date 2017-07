Zis și făcut: Foaia de parcurs anunțată săptămâna trecută de Plahotniuc a fost elaborată

Guvernul și majoritatea parlamentară au elaborat în proporție de 99% foaia parcurs pentru următoarea jumătate de an, anunțată săptămâna trecută de președintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Președintele Parlamentului Andrian Candu a anunțat că aceasta conține 57 de acțiuni, structurate pe mai multe domenii prioritare care urmează să fie realizate până în luna decembrie.



„Documentul a fost elaborat în proporție de 99% urmând să discutăm cu partenerii din coaliția majoritară și după aceasta va fi semnat de premier și de mie personal”, a declarat președintele parlamentului după ședința săptămânală la sediul PDM.



El a precizat că acțiunile țin de reforma APC, justiție și combaterea corupției, mediul de afaceri. „Sunt acțiuni agreate cu partenerii de dezvoltare sau sunt reforme care sunt în desfășurare, sunt acțiuni coordonate cu FMI, sunt cele 10 condiționalități pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea UE”, a precizat Andrian Candu



Este un document care prevede mobilizarea și sincronizarea acțiunilor mai multor instituții – pe lângă Parlament și Guvern – Banca Națională, CNA, PG, etc. „Prima experiență pe care am avut-o cu prima foaie de parcurs a demonstrat că este un bun instrument de mobilizare a tuturor instituțiilor”, a menționat Andrian Candu.



El a arătat că și această foaie de parcurs care va fi făcută publică miercuri prevede și termenele limită de realizare pe luni începând din iulie până în decembrie.



Amintim că o foaie de parcurs a fost elaborată la începutul anului trecut, la scurt timp după învestirea Guvernului Filip. Aceasta a fost realizată în decurs de câteva luni, iar datorită măsurilor întreprinse de Guvern, Republica Moldova și-a recâștigat încrederea din partea Bruxelles-ului și a fost posibilă semnarea Acordului cu FMI.