Slăbește rapid și sănătos cu ajutorul băuturilor naturale preparate din morcovi, kale, fructe de pădure, spanac și multe altele. Ele ajută la arderea grăsimilor.



Băuturile naturale pot reprezenta o opțiune pentru micul dejun sau o gustare.



Alege diverse fructe și legume și prepară-ți cele mai gustoase smoothieuri. Le poți combina pentru a avea un plus de vitamine.



Toate aceste băuturi sunt de ajutor la arderea grăsimilor, astfel că sunt recomandate pentru persoanele care vor să mai slăbească.



Smoothie cu spanac

Pentru această băutură care te slăbește rapid și sănătos este recomandat consumul de spanac sub formă lichidă.

Amestecă în blender spanac, mango congelat, ananas congelat, semințe de in măcinate, lapte de migdale, semințe de chia, banană, pudră proteică cu vanilie.



Băutura cu fructe de pădure

Este o opțiune ideală pentru a slăbi și pentru a topi grăsimile.

Ai nevoie de 2 cești de căpșuni și o jumătate de ceașcă de fructe de pădure, 1 ceașcă lapte, 30 gr proteină din zer.

Amestecă bine ingredientele într-un blender și savurează băutura.



Smoothie de kale

Acest preparat îmbunătățește digestia și arde grăsimile.

Pune în blender frunze de kale, o banană înghețată, spirulină, semințe de chia, lapte de migdale, gheață.



Smoothie de morcovi

Este o băutură ușor condimentată și un conținut ridicat de proteine.

Pentru a prepara băutura, pune în blender morcovi tăiați, spanac, stafide, o banană înghețată, lapte de soia, pudră proteică cu aromă de vanilie.

Mai poți adăuga scorțișoară sau/și nucșoară.



Smoothie de cocos

Cine iubește gustul nucii de cocos își poate prepara o băutură delicioasă ce ajută la arderea grăsimilor.

Pentru a o prepara ai nevoie de lapte de cocos, 1-2 ouă, banană înghețată, fructe de pădure, miere, puțin ulei de cocos extravirgin.



Ciocolată și avocado

Cine și-ar fi închipuit că o băutură cu gust de ciocolată și avocado poate ajuta la arderea grăsimilor.

Ai nevoie de avocado, cacao, lapte de migdale, o banană înghețată, nectar de agave și gheață.



Smoothie proteic cu cafea

Acest preparat are cafeină, dar și proteine.

Ai nevoie de cafea răcită pe care o amesteci cu pudră din semințe de in, iaurt grecesc, scorțișoară pudră, nucșoară, banană. Nu are cum să nu fie delicios.