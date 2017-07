Mai mulți europarlamentari au susținut, în această seară, acordarea ajutorul de 100 mln euro Republicii Moldova

Parlamentul European a discutat în ședința de luni seara subiectul acordării asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova în valoare de 100 de milioane de euro. Raportorul acestei chestiuni Sorin Moisă, comisarul Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil și pentru stabilitatea financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, precum și practic toți vorbitorii din Parlamentul European au susținut acordarea acestui ajutor, doar că unii au cerut condiții suplimentare, inclusiv condiționarea cu renunțarea la modificarea sistemului electoral.



Sorin Moisă a amintit că după criza din 2014-2015, Republica Moldova și-a revenit și are semnat și un acord cu Fondul Monetar Internațional. „Republica Moldova este în procesul de recuperare a stabilității financiare după o perioadă dificilă”, a precizat el.



Raportorul a menționat că ajutorul va fi acordat Republicii Moldova doar în urma unor condiții stabilite și convenite cu autoritățile de la Chișinău. „Prima tranșă va fi acordată, iar apoi condiționalitățile se vor referi la următoarele 2 tranșe. Reformele trebuie să se axeze pe sectorul energetic, combaterea spălării de bani, independența judiciară, combaterea corupției, implementarea acordului de liber schimb”, a adăugat Sorin Moisă.



El a adăugat că aceste reforme sunt mai importante decât condițiile în privința sistemului electoral. „Pachetul de condiționalități are potențial veridic de a limita exercitarea arbitrară a puterii în Republica Moldova. Cred că reformele care vor fi generate prin acest pachet sunt mai importante decât simpla discuție despre reforma electorală”.



Și comisarul Dombrovskis a insistat asupra condițiilor pe care trebuie să le respecte Republica Moldova. „Comisia va monitoriza aceste precondiții. Nu se va acorda asistență Moldovei dacă nu sunt respectate condițiile economice și celelalte”, a declarat el.



Iar unii europarlamentari, în special din PPE, familie politică spre care tind PAS și PPDA, au subliniat necesitatea stipulării unor condiții noi precum cea de renunțare la proiectul de modificare a sistemului electoral. „Solicit ca CE să întreprindă tot ce este necesar pentru a ne asigura că sistemul electoral respectă pe deplin recomandările Comisiei de la Veneția și doar dacă vor fi implementate, banii pot ajunge la oameni”.



Pe de altă parte, europarlamentarul german Knut Fleckenstein a afirmat că nu Bruxellesul este cel care trebuie să decidă ce sistem electoral să adopte Moldova. „Acum avem un nou guvern care n-a făcut doar să vorbească dar și a făcut câte ceva. Ne așteptăm ca lucrurile să continue tot așa. Dreptul electoral din Republica Moldova nu e treaba noastra. Nu se pune în discuție ce model aleg, cum introduc acest model, dacă se consulta cu toate partidele, ONG-urile, asta e important. Sunt pentru a spune da pentru asistență”.



De asemenea, europarlamentarul Andi Cristea a menționat importanța menținerii Republicii Moldova în atenția Bruxellesului, mai ales că lucrurile din această țară s-au mișcat. „Daca Republica Moldova este pe ordinea de zi, este pu ca această țară ramâne o prioritate pentru UE. Republica Moldova se bucura de sprijinul a 4 grupuri politice din acest Parlament în drumul sau către reformă. Dorim să sprijinim Republica Moldova în drumul de integrare la UE. S-au inregistrat progrese odata cu începutul mandatului actual”, a punctat Andi Cristea.



„Lăsăm Moldova să se apropie de Uniunea Euroasiatică sau să o aducem mai aproape de UE?”, a întrebat și parlamentarul european Doru-Claudian Frunzulică.



Mai mulți parlamentari europeni și-au exprimat îngrijorarea că Republica Moldova nu va avea capacitatea să întoarcă împrumutul, sau că banii vor fi furați așa cum s-a mai întâmplat. „Din 1990 merg în Republica Moldova de 3-4 ori pe an. Sunt lucruri care au progresat. Pentru trei care au furat de la bancă, nu o să pedepsim poporul Republicii Moldova”, a replicat Maria Grapini.



Votul în Parlamentul European pe marginea acestui subiect va avea loc marți.