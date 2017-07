De ce e bine să așezi un șervețel umed pe peria de păr, înainte de a te pieptăna! / VIDEO

Experții în frumusețe au descoperit că putem scăpa de o problemă enervantă pentru toate femeile, cu ajutorul unui banal șervețel umed.



Dacă și tu te-ai săturat să ți se electrizeze părul de fiecare dată când îl piepteni, tot ce trebuie să faci este să înfigi un șervețel umed printre dinții periei, apoi să îți descurci podoaba capilară așa cum o faci în mod obișnuit. Șervețelele umede vor preveni electrizarea, iar tu vei avea un look de revistă în maximum două minute.



În plus, această soluție practică are și alte avantaje. Chiar dacă nu ai părul proaspăt spălat, prin folosirea unor șervețele umede parfumate îți poți împrospăta podoaba capilară.



Nu în ultimul rând, această soluție te va scăpa, de asemenea, de firele de păr și de impuritățile rămase pe perie. După ce te-ai pieptănat, nu trebuie decât să scoți șervețelul care a folosit ca protecție, iar peria ta va arăta ca nouă.



Descoperă, în materialul video de mai jos, cum trebuie să procedezi exact: