Imagini impresionante. Siberia, invadată de fluturi

De câteva zile, sunt peste tot! Minunate făpturi delicate, fluturi albi cu discrete dungi negre au invadat o parte din Siberia. E o specie care aproape a dispărut în vestul Europei și care pare că se refugiază în est pentru a-și reface forțele.

Aporia crataegi este numele științific al acestor fluturi care au fost observați și fotografiați în împrejurimile orașelor Tomsk și Novosibirsk. Imaginile sunt impresionante, aproape incredibile. Fluturii sunt peste tot, cu milioanele, iar acolo unde se așază par să formeze adevărate „pături”.

Specia, complet dispărută în Marea Britanie din 1925, este pe cale de dispariție în Franța, Belgia și Olanda. În schimb, se întâlnește adesea în fânețele din România, unde este cunoscut sub numele de „fluturele nălbar”.

Aria de habitat este din nordul Africii până în Japonia. La un moment dat, în Franța era atât de răspândit, încât era considerat un „dăunător”. Combaterea lui și dezvoltarea agriculturii intensive au făcut să dispară câteva habitate preferate de reproducere, în special arbuștii sălbatici cu flori și unele specii de pomi fructiferi.

În schimb, de câțiva ani, specia proliferează în Rusia, cu precădere în Siberia. De la an la an sunt tot mai mulți, au observat entomologii. „Fluturocalipsa” i s-a spus. Acest fenomen, de proliferare a populației unei specii amenințate de extincție, se întâlnește cu precădere la insecte. Timp de câțiva ani, exemplarele sunt mai puțin numeroase, dar apoi populația începe să crească progresiv. Poate peste câtva timp, nălbarul va repopula zonele din care s-a retras. Până atunci, siberienii se bucură de spectacolul pe care îl oferă privirii delicatele ființe. Iată câteva imagini reproduse de The Siberian Times