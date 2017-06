Ce spun astrele azi, 30 iunie

Berbec

S-ar putea ca presiunile din partea colegilor de la locul de munca sa fie o sursa foarte mare de stres; veti fi tentati chiar sa renuntati la cariera, daca situatia se complica pana intr-atat de mult! Totusi, daca perseverati si treceti cu bine peste aceasta perioada dificila, s-ar putea sa va astepte o marire de salariu; alegeti-va insa cu grija prioritatile! Se anunta o perioada nesigura in viata de cuplu, iar tentatiile din partea unor potentiale flirturi ar putea pune un capat relatiei. Incercati sa nu va tratati copiii cu superioritate! Ati putea invata foarte multe de la noile generatii, asa ca optati pentru un dialog sincer.



Taur

Va fi foarte usor pentru cei din jur sa va supere astazi, chiar daca nu aceasta este intentia lor! Pentru a va putea stapani emotiile mai bine, incercati sa exersati anumite exercitii de relaxare. De exemplu, yoga ar putea avea un impact pozitiv nu numai asupra corpului, ci si asupra mintilor voastre. S-ar putea sa aveti parte de o dezamagire la locul de munca, cel mai probabil legata de un proiect la care ati lucrat mult, dar care trebuie abandonat acum. Nu pierdeti timpul plangandu-va de mila, deoarece vor exista noi oportunitati pentru afirmare. Aveti grija de bugetul vostru si nu cheltuiti bani fara a tine evidenta acestora.



Gemeni

Ar trebui sa riscati mai mult in viata sentimentala, in special daca ati fost singuri pentru o perioada indelungata! Astrele incurajeaza intalnirile cu persoane noi, legarea unor relatii de prietenie si comunicarea sincera cu cei dragi. Veti reusi sa va imbunatatiti conditia fizica doar daca practicati un sport in fiecare zi; nu va asteptati la rezultate remarcabile daca nu sunteti perseverenti. Va fi nevoie de foarte multa rabdare atunci cand interactionati cu cei mici; de asemenea, incercati sa abordati subiecte care ar putea sa ii intereseze si veti putea strecura lectii importante de viata in conversatie!



Rac

Astazi s-ar putea sa descoperiti cauza lipsei de inspiratie din ultima vreme si ar fi bine sa luati si masuri pentru a inlatura impedimentele. Veti fi tentati sa va aruncati asupra proiectelor de la locul de munca atunci cand sunteti nefericiti in viata personala, insa aceasta abordare nu este neaparat solutia potrivita. Incercati sa transformati locuinta voastra intr-un loc mult mai primitor; nu este nevoie de un buget foarte mare pentru acest lucru, deoarece cateva elemente noi pot schimba intreaga atmosfera. Astfel, veti avea un loc placut in care va puteti retrage atunci cand aveti nevoie de o pauza de la socializare si de la stres.



Leu

In aceasta perioada ar trebui sa gatiti numai cu ingrediente proaspete, de sezon; astfel, veti reusi sa va imbunatatiti tonusul. Desi vremea buna de afara va binedispune, soarele poate fi foarte inselator; veti fi predispusi migrenelor si starilor de ameteala, asa ca incercati sa luati toate masurile necesare pentru a va proteja impotriva caldurii. Nu va ganditi prea mult la relatia voastra si incercati sa va bucurati de prezent! Daca va faceti mereu griji cu privire la viitorul impreuna cu partenerul, nu veti reusi sa apreciati momentele frumoase dintre voi. Nu cheltuiti bani pe obiecte ce nu va fac pe deplin fericiti; este mai bine sa investiti uneori mai multi bani in ceva care va bucura sincer.



Fecioara

S-ar putea ca in aceasta perioada sa incercati sa va aduceti familia pe drumul cel bun in ceea ce priveste un stil de viata sanatos. Acest lucru ar putea fi mai dificil decat va asteptati, insa exista anumite trucuri ce ar putea sa va ajute, cum ar fi transformarea sportului in joaca sau introducerea (secreta!) a legumelor in mancare. Incercati sa separati relatiile de la locul de munca de cele de prietenie; daca cele doua planuri ale vietii voastre se intersecteaza, va fi mai dificil sa faceti diferenta. Nu va aruncati asupra primelor reduceri pe care le vedeti, ci cumparati corespunzator nevoilor voastre!



Balanta

Este posibil ca o cunostinta sa va contacteze in legatura cu un vechi conflict, ceea ce ar putea duce la o legatura stransa. S-ar putea sa dati peste o problema delicata la locul de munca, ceea ce inseamna ca va trebui sa va descurcati singuri. Nu tratati picioarele umflate cu superficialitate, deoarece acestea pot trada un consum de apa mult prea mic pentru greutatea corpului vostru, iar hidratarea este foarte importanta! Desi va asteptati mereu ca partenerul sa aleaga un compromis, s-ar putea sa fiti surprinsi atunci cand lucrurile nu merg cum va asteptati!



Scorpion

Desi rutina nu este neaparat un lucru pe care il considerati pozitiv, uneori aceasta poate fi benefica – in special atunci cand nu mai suntem productivi la locul de munca. Veti reusi sa ajungeti la un compromis in familie, insa armonia nu va dura foarte mult timp. S-ar putea ca problema cu care va confruntati sa necesite un dialog sincer cu cei dragi; chestiunile nediscutate pot provoca neintelegeri. Incercati sa abordati o noua perspectiva in educatia celor mici atunci cand strategia voastra nu da roade. Nu uitati ca puteti ajunge departe si daca perseverati in micile responsabilitati, nu doar daca abordati proiecte inedite!



Sagetator

Din cauza agitatiei din viata de zi cu zi, s-ar putea sa pierdeti foarte multe lucruri si sa incurcati orele intalnirilor voastre. Incercati sa folositi o agenda si sa notati des in dansa, insa problema ar putea fi energia si tensiunea acumulate in corp! Pentru aceasta problema, ati putea practica yoga sau orice alt sport, iar ordinea se va stabili din nou in viata voastra. Desi sunteti de obicei priceputi in arta conversatiei, s-ar putea ca astazi sa transformati fiecare dialog intr-un conflict! Nu este nimic gresit in a incerca mai mult de un hobby pentru a gasi ceva ce va pasioneaza, insa ar trebui sa perseverati mai mult!



Capricorn

Cei din jur va admira pentru ambitia de care dati dovada in fiecare zi la locul de munca, iar acest lucru va determina sa o tineti tot asa. Totusi, este la fel de important sa stiti cand efortul depus la locul de munca va poate pune sanatatea mentala in pericol! Nu ignorati semnele unei depresii sau ale anxietatii puternice. Se anunta o perioada de armonie in relatia de cuplu si s-ar putea ca partenerul sa va propuna ceva inedit; nu veti ezita atunci cand spuneti "da". Astrele incurajeaza reusita pe plan financiar, asa ca va puteti astepta la o sursa de venit in plus.



Varsator

Veti reusi sa deveniti un sprijin important pentru cineva drag. Un simplu flirt nu este indeajuns sa va satisfaca, dar nu renuntati inca la potentialul partener – s-ar putea ca acesta sa aiba aceea viziune pentru relatia voastra, deci puteti risca putina vulnerabilitate. Aveti grija atunci cand discutati in contradictoriu la locul de munca, deoarece nu va veti ascunde adevaratele sentimente; s-ar putea sa iscati un conflict intre colegi. Daca organismul vostru incearca sa isi revina dupa o perioada de excese, ati putea aborda un nou stil de dieta, cum ar fi un consum ridicat de peste si legume.



Pesti

Incercati sa va impuneti punctul de vedere mai des si nu va lasati influentati de cei din jur atunci cand luati decizii importante. Nu tratati ranile usoare cu superficialitate, ci luati masurile care se impun cat mai repede! Astazi va veti confrunta cu riscul de infectie, insa acest lucru poate fi evitat usor cu putina atentie. Se anunta conflicte in familie; chiar daca nu sunteti direct implicati, atmosfera dintre cei dragi va fi afectata. Ar trebui sa va folositi de timpul liber pentru a participa la activitatile care va plac si nu la cele propuse de partener; intr-o relatie, ambele persoane sunt nevoite sa recurga la compromisuri, nu doar una!