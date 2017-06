Creşterea nivelului mării are loc cu o viteză mai mare decât se credea anterior

Există deja multe studii din ultimul an care confirmă că nivelul mării se ridică, dar ceea ce este şi mai grav este că această rată de creştere devine mai rapidă odată cu timpul.



Ce însemna o creştere a nivelului mării de 2,2 milimetri pe an în 1993 a devenit o creştere de 3,3 milimetri pe an în 2014, scrie Science Alert.



Cauza principală a accelerării ratei este topirea calotei glaciare din Groenlanda, care în 1993 contribuia cu mai puţin de 5% din creşterea nivelului global al mării, iar în 2014 contribuia cu mai mult de 25%.



Creşterea ratei ridicării nivelului mării „subliniază importanţa şi stringenţa de a diminua încălzirea climatică şi de a elabora planuri de a diminua impactul creşterii nivelului mării în regiunile de coastă”, precizează Xianyao Chen, autor al acestui studiu şi cercetător la Ocean University of China şi Qingdao National Laboratory of Marine Science and Technology.



De asemenea, un alt grup de cercetători a dezvăluit că rata creşterii nivelului mării a devenit mai rapidă. Înainte de 1990, rata era de 1,1 milimetri pe an, iar în perioada 1993 - 2012 era de 3,1 milimetri pe an.



În prezent, NASA susţine că rata creşterii nivelului mării este de 3,4 milimetri pe an.



Deşi estimările diferă de la studiu la studiu, imaginea de ansamblu rămâne aceeaşi - rata creşterii nivelului mării este în... creştere!



În cadrul unui alt studiu, cercetătorii au examinat înregistrările de satelit pentru a ilustra o imagine cât mai clară a acceleraţiei creşterii nivelului mării şi, de asemenea, au luat în considerare şi fiecare component individual al creşterii nivelului.



Componentele cheie ale ridicării nivelului mării includ expansiunea termală a apei oceanice pe măsură ce se încălzeşte şi topirea accelerată a calotei glaciare din Groenlanda.



În urma acestor studii, creşterea nivelului mării şi, mai ales acceleraţia ratei de creştere, nu mai este o simplă proiecţie, ci o realitate observabilă, iar pentru regiunile de coastă, pericolul de inundaţii este iminent.