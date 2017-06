Alimentele indicate să le consumi pe timp de caniculă. Cea mai potrivită legumă în zilele călduroase ale anului

Cercetătorii au realizat o listă a alimentelor indicate pentru a fi consumate pe vremea caniculară, acestea având efecte benefice asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate.



O ceaşcă de ceai şi sandwich-urile cu castravete sunt principalele produse care pot avea un efect benefic asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate.



Deşi foarte tentante, îngheţata sau produsele ţinute la frigider nu fac bine corpului, atrag atenţia cercetătorii. Chiar şi apa trebuie consumată la temperatura camerei.



Poate cel mai bun aliment în zilele călduroase ale anului este castravetele, care poate fi servit sub formă de sandwich cu maioneză şi sare, spun cercetătorii de la Societatea Chimică Americană.



De asemenea, legumele şi fructele bogate în apă sunt cheia unei bune alimentaţii pe timp de caniculă, pepenele fiind un alt produs bun de consumat atunci când temperaturile sunt extrem de ridicate.



Mâncărurile bogate în cereale sunt de asemenea bune vara, deoarece constituie un aport foarte bun de calciu şi magneziu. Tocmai de aceea, pâinea cu cereale este indicată pentru perioadele călduroase, la fel ca şi berea, însă consumată cu moderaţie şi la o temperatură adecvată.



De ce nu e recomandată îngheţata?



Deşi tentaţia este mare, produsele alimentare reci, în general îngheţata sau băuturile cu gheaţă trebuie evitate. Motivul pentru care aceste alimente nu trebuie consumate pe timp de vară este legat de reacţia pe care corpul o are la produsele reci. Mai exact, în contact cu diverse organe aceste alimente pot genera o stare de şoc, astfel încât corpul nu se va mai putea răci.



Băuturile calde sunt indicate pentru a fi consumate vara, chiar dacă, momentan există o serie de dezbateri cu privire la efectele cofeinei regăsite în cafea sau ceai. Mâncărurile picante sunt şi ele bune atunci când temperaturile sunt ridicate, deoarece ajută la transpiraţia corpului, de fapt metoda prin care acesta îşi menţine un nivel optim din punct de vedere al căldurii.



Alte mâncăruri ce trebuie evitate vara sunt cele bogate în proteine şi grăsimi, deoarece corpul va avea mai mult de lucru pentru a le putea digera. Acest lucru înseamnă că produsele alimentare dulci dar şi cele bogate în carne trebuie evitate.