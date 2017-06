Eurodeputatul Andi Cristea: actuala guvernare de la Chișinău, într-un timp record, a reușit să înregistreze progrese importante

Într-un interviu pentru portalul de știri din România, hotnews.ro, Președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, Andi Cristea, a fost întrebat dacă poate Uniunea Europeană să aibă încredere că Republica Moldova va continua cursul european, luând în calcul că are un președinte pro-rus și un partid de guvernământ care pretinde a fi pro-european, condus de către un oligarh.



Eurodeputatul Cristea a ținut să precizeze că UE nici nu ar trebui să caute în Republica Moldova perfecțiune, dar actuala guvernare de la Chișinău, într-un timp record, a reușit să înregistreze progrese importante.



„PDM este partid asociat socialiștilor europeni și social-democraților români, și trebuie să spun că așa cum sunt ei criticați, imperfecți, au ținut lucrurile pe linia de plutire. Vă amintesc că în 2015 R. Moldova era într-o situație foarte complicată. Într-o perioadă de 14 luni au avut șase Premieri, suportul bugetar din partea UE fusese sistat în iulie 2015. A izbucnit scandalul privind furturile din sistemul bancar, însă PDM și actuala majoritate, așa cum îi critică mulți, și nu vreau să intru în politica de acolo, a reușit să semneze Acordul cu FMI, să închidă acele portițe care au făcut posibile furarea banilor din sistemul bancar. Uniunea Europeană a reluat sprijinul bugetar pentru R. Moldova. Deci avem niște chestiuni foarte concrete, pe care această majoritate parlamentară controlată de PDM le-a realizat” a declarat Președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova.





Andi Cristea a mai adăugat că România are în primul rând un interes propriu și firesc, ca la granița de est să aibă ca și vecină, o țară stabilă și prosperă.



„Nu este Moldova țara în care să căutăm perfecțiune. Republica Moldova are probleme structurale care sunt cauzate de istoria foarte cruntă a acestui teritoriu, acești oameni dintre Prut și Nistru. Eu ca și român, cred în primul rând că România are față de oamenii din R. Moldova o datorie, având în vedere filonul identitar comun și în al doilea rând are un interes firesc, de a avea la granița estică stabilitate și un spațiu de prosperitate”, a punctat eurodeputatul.