(VIDEO și DOC) Cum intenționa Veaceslav Platon să cumpere 13 deputați din Parlamentul Republicii Moldova

Veaceslav Platon intenționa să „cumpere” 13 deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Acest lucru este menționat în declarațiile lui Vitalie Burlacu (alias Vitas) care și-a recunoscut vina integral, apoi a fost condamnat la 11 ani de închisoare în dosarul „coruperea deputaților”. Reporterii Deschide.MD au obținut sentința integrală a Curții de Apel în care sunt incluse mărturiile lui „Vitas”. De asemenea, redacția noastră a obținut imagini video cu sumele impunătoare care erau „dosite” în safeurile închiriate de modelul Irina Baglai - condamnată și ea la trei ani de închisoare cu suspendare.



„Vitas” povestește că s-a cunoscut cu Veaceslav Platon în 2013, în biroul directorului de la Moldasig, Vitalie Bodea. Cel din urmă l-a prezentat pe Burlacu drept prieten de-al ex-deputatului Veaceslav Ioniță. Au făcut schimb de contacte, după care Platon și „Vitas” au început să comunice pe aplicațiile „viber” și „silent”.



În discuțiile care au urmat, Platon l-a rugat pe „Vitas” să-i găsească deputați din PLR care ar fi gata să părăsească fracțiunea. Mesajul care urma să le fie transmis parlamentarilor era simplu: există niște persoane interesate de plecarea voastră din fracțiune. Se plătește bine, dar după ce plecați nu veți vota proiectele care dăunează intereselor și afacerilor acestor persoane.



Tot Platon a fost cel care i-a sugerat lui „Vitas” să ceară ajutorul fostului viceministru MAI, Ghenadie Cosovan, care ar avea influență asupra mai multor parlamentari. Potrivit declarațiilor ulterioare făcute de Cosovan, organul de anchetă știa despre intenția lui Platon de aceea l-au pregătit pe fostul viceministru ca să acționeze sub acoperire.



Au urmat alte câteva discuții în care Cosovan l-a anunțat pe „Vitas” că a găsit deputați interesați de „tranzacție” și a întrebat cât poate să le promită acestora. Au urmat coordonări imediate cu Platon, la care acesta a răspuns: 250 000 de euro de deputat!



Pe 06 martie, 2014 Cosovan s-a întâlnit cu „Vitas” la Jumbo pentru a se asigura că acesta are banii de la Platon pentru „cumpărarea” lui Anatol Arhire. Urmau să se vadă a doua zi dimineața ca să-i ia banii. Însă, a doua zi a avut loc flagrantul și reținerea lui „Vitas”.



Vitalie Burlacu mai spune că pe Irina Baglai o cunoaște din copilărie și că erau foarte buni prieteni. Probabil din acest motiv a luat toată vina asupra lui, explicând că modelul nu are nicio vină și că ea doar păstra banii la rugămintea lui în safeurile pe care le-a închiriat la „Mobiasbanca” și „Energbank”.



Publicăm mai jos și declarațiile integrale ale lui Veaceslav Burlacu în fața instanței de judecată:



Mai jos publicăm și imaginile video care au fost atașate la dosar. Este vorba despre secvențe cu banii pentru „coruperea deputaților” pe care Irina Baglai îi păstra în safeuri bancare și reținerea în flagrant a lui Vitalie Burlacu.





Fostul polițist Vitalie Burlacu și modelul Irina Baglai au fost reținuți la 7 martie 2014, în timp ce urmau să transmită 250 de mii de dolari unui deputat, pentru a părăsi fracțiunea din care făcea parte. După ce a fost eliberat din arest preventiv, Burlacu nu s-a mai prezentat la şedinţele de judecată. Procurorii l-au anunţat pe fostul angajat al Ministerului de Interne în urmărire generală, însă nu au putut obţine mandat de arestare, deoarece acesta s-a aflat în arest mai mult de un an. Burlacu a fost condamnat la 11 ani de închisoare în luna iulie 2016, sentința fiind pronunțată în lipsa lui.



Procesul de judecată a durat mai bine de doi ani, timp în care au fost numite 49 de ședințe, dintre care o treime au fost amânate din cauza că inculpaţii sau apărătorii acestora nu se prezentau.



Sentința în dosarul privind coruperea deputaților a fost pronunțată de magistraţii Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei pe 12 iulie. Învinuitul a fost condamnat la 11 ani şi patru luni de închisoare, în penitenciar de tip semi-închis, cu aplicarea unei amenzi de 160 de mii de lei. Irina Baglai, complice al infracțiunii, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, cu suspendare pe un termen de doi ani. Instanţa a mai dispus confiscarea banilor depistați în timpul urmăririi penale: 553 de mii de euro, 403 mii de dolari și 490 de mii de ruble, dar și a automobilului Porsche Cayenne, sechestrat anterior.



Potrivit avocaților celor doi, Burlacu ar fi fost internat într-o clinică privată din Tiraspol.