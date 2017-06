Europarlamentarul Siegfrid Mureșan a confirmat că UE va oferi cei 100 milioane de euro. Care sunt domeniile prioritare în care vor fi investiți banii

Europarlamentarul Siegfrid Mureșan s-a întâlnit astăzi cu un grup de tineri lideri din Republica Moldova. Printre subiectele discutate a fost și asistența financiară de 100 milioane euro care, potrivit deputatului, va fi acordată Moldovei de UE și domeniile prioritare în care acești bani trebuiesc investiți.



„M-am întâlnit cu un grup de tineri lideri din Republica Moldova cu care am vorbit, printre altele, despre asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro a Uniunii Europene pentru Moldova. Am spus că ei nu vor simți beneficiile sprijinului din partea Uniunii Europene dacă Guvernul nu adoptă și reformele necesare în justiție, stat de drept, administrație publică, sistemul bancar și lupta anticorupție. De aceea am condiționat acordarea asistenței financiare de progrese în aceste domenii. Numai așa ne putem asigura că banii europeni alocați Republicii Moldova vor fi folosiți în beneficiul bunăstării oamenilor”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de facebook.



Reamintim că luni, în cadrul briefingului săptămânal al PDM, liderul formațiunii Vlad Plahotniuc, a prezentat rezultatele vizitei delegației democraților la Bruxelles. Acesta a anunțat vă Uniunea Europeană va oferi Moldoveii 100 milioane euro în calitate de asistență macro-financiară pentru proiecte în diverse domenii.