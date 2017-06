Ce spun astrele azi, 27 iunie

Berbec

Va veti afla in mijlocul atentiei la locul de munca dupa ce ati rezolvat o problema care le dadea tuturori batai de cap. Bucurati-va de faptul ca munca voastra este apreciata de catre cei din jur, deoarece acest lucru va va binedispune intreaga saptamana. S-ar putea ca astazi sa dati peste o oportunitate inedita pentru viitor. Incercati sa puneti obiectele importante la vedere si sa salvati fiecare fisier pe care lucrati, deoarece veti avea tendinta sa uitati sau sa pierdeti lucrurile. Este posibil ca un prieten sa va fi destainuit un secret recent, insa nu va faceti griji; nu va trebuie sa il pastrati o perioada indelungata.



Taur

Daca va doriti sa va faceti remarcati la locul de munca, va trebui sa va dati mai mult straduinta, sa municti mai mult, sa va promovati mai eficient! Nu este indeajuns sa faceti doar strictul necesar; va trebui sa va modificati stilul de viata daca va puneti in plan sa avansati in cariera in curand. Prietenii la nevoie se cunosc, dar s-ar putea ca unul dintre acestia sa va dezamageasca astazi. Veti fi nevoiti sa revizuiti asteptarile pe care le aveti de la cineva drag. Incercati sa stati departe de situatiile care necesita un sens puternic al diplomatiei, deoarece astazi nu veti fi in cea mai buna forma atunci cand vine vorba de negocieri.



Gemeni

S-ar putea ca anumite evenimente din ultima vreme sa va determine sa va revizuiti relatiile cu prietenii apropiati, sa reasezati unele din aceste relatii pe alte baze. Este posibil sa realizati ca ati fost prea ingaduitori cu acestia, insa sunteti determinati sa puneti piciorul in prag de acum inainte. Astrele incurajeaza migrarea dintr-un spatiu in altul, deci este posibil sa va schimbati locuinta sau locatia biroului. Copiii vostri au nevoie sa auda adevarul, chiar daca acesta este neplacut; nu puteti ascunde unele lucruri la nesfarsit. Nu veti putea scapa de anumite obiceiuri nesanatoase usor, insa cu putina rabdare este posibil sa reusiti.



Rac

Este posibil sa intrati in conflict cu un prieten vechi, insa motivul nu va fi unul serios. Daca incercati sa apelati la un compromis, s-ar putea ca cearta sa fie ca si uitata. Este posibil sa fiti prea duri cu copiii, ceea ce ii determina sa isi ascunda interesele fata de voi; incercati sa petreceti mai mult timp impreuna discutand despre ceea ce le place sa faca si nu despre ceea ce nu au voie sa faca. Daca aveti un plan pentru viitorul carierei voastre, nu mai amanati! Riscati sa va complaceti in aceeasi situatie timp de o perioada indelungata, asa ca profitati de faptul ca astrele incurajeaza schimbarile.



Leu

Desi va simtiti cel mai bine atunci cand va aflati intr-o pozitie de lider, este posibil sa fiti nevoiti sa va adaptati in urma unei situatii de la locul de munca. Va trebui sa demonstrati ca puteti urma planul altcuiva, ceea ce ar putea sa va prinda bine, deoarece veti reusi sa colaborati cu colegii. Daca doriti sa faceti schimbari in dieta voastra, incercati sa gatiti propriile mese mai des; astfel, veti avea controlul deplin asupra ingredientelor si asupra modului in care acestea sunt folosite. Nu lasati datoriile sa se adune, in special daca va permiteti sa va platiti prietenii sau rudele de la care ati imprumutat bani.



Fecioara

Nu va faceti prea multe griji daca nu aveti inca un plan concret pentru viitor. Daca aveti mai multe optiuni, familia va fi alaturi de voi pentru a discuta planul ce vi se potriveste cel mai bine. Incercati sa va incalziti cum trebuie inainte de a practica un sport, deoarece muschii vostri vor fi sensibili astazi si s-ar putea sa suferiti de accidente sau dureri. In sfarsit aveti oportunitatea sa testati relatia in fata unei probleme comune; este posibil ca partenerul sa se dovedeasca a fi de nadejde, iar acest lucru va va linisti. Daca ati facut o investitie mare de curand, s-ar putea ca aceasta sa fie singurul lucru la care va puteti gandi.



Balanta

Renuntati la un hobby daca acesta nu va face deloc fericiti, daca nu va simtiti impliniti ocupandu-va de o anume activitate; puteti oricand sa gasiti o activitate care va place mai mult. S-ar putea ca o conversatie cu un prieten apropiat sa va ajute sa realizati lucruri noi despre propria personalitate; veti petrece foarte mult timp analizand noile cunostinte. Se anunta o perioada de instabilitate pe plan financiar, asa ca nu va aruncati asupra unor investitii mari, deoarece acestea ar putea deveni o povara in viitor. Este posibil sa aveti dificultati la locul de munca atunci cand incercati sa ii convingeti pe cei din jur de ideile voastre.



Scorpion

Daca va aflati la inceput de relatie, s-ar putea ca unele incompatibilitati dintre voi sa fie trecute usor cu vederea. Va puteti adapta usor, ceea ce este foarte bine, insa nu ignorati eventualele probleme care ar putea sa apara pe masura trecerii timpului si incercati sa fiti sinceri, atat cu voi insiva, cat si cu partenerii de relatie. Relaxarea nu consta doar intr-o seara petrecuta acasa, in fata televizorului. Ati putea lua cina in oras sau ati putea sa va petreceti ziua plimbandu-va prin parc – nu va obisnuiti cu o rutina. Este posibil sa va confruntati cu sentimente de invidie la locul de munca, deoarece comparati constant progresul vostru cu cel al colegilor.



Sagetator

Nu ezitati atunci cand se iveste o oportunitate, indiferent daca aceasta tine de cariera sau de viata sentimentala. Ati petrecut prea mult timp ezitand si planuind cu atentie fiecare detaliu, asa ca ar trebui sa riscati mai des; scapati de rutina din viata de zi cu zi, luand initiativa unor actiuni diferite. S-ar putea ca astazi sa aveti parte de sentimente pozitive si de multa incredere de sine; veti putea sa ii influentati si pe cei dragi, in special daca acestia au o problema. Aveti grija la excesele de alcool si mancare, deoarece va veti confrunta cu foarte multe pofte. Este posibil sa primiti un apel important, asa ca fiti cu ochii pe telefon.



Capricorn

Nu veti avea parte de relatii foarte bune azi, probabil pentru ca sunteti incarcati cu energie negativa semnificativa. Incercati sa petreceti mai mult timp singuri, facand lucruri care va pot relaxa, care pot sa va alunge grijile. Astfel, va veti putea linisti si veti evita un conflict cu cei dragi. Rutina nu este neaparat un lucru rau; tineti minte ca nu trebui sa suferiti pentru arta. Daca ati inceput un proiect personal de curand, acesta va fi dus la final si daca dormiti la ore rezonabile si mancati cele trei mese zilnice. Desi pare surprinzator, cauza durerilor de cap poate fi lipsa de apa, asa ca incercati sa va hidratati cat mai des.



Varsator

Desi credeti ca ar trebui sa aspirati la o viata linistita si lipsita de aventura, veti realiza in curand ca va doriti o alta experienta. Va veti obisnui cu aceasta idee foarte usor, insa nu putem spune acelasi lucru despre familie; s-ar putea sa intampinati critici din partea celor dragi. Incercati sa va concentrati mai putin pe succesul unui proiect si sa invatati din tot ceea ce faceti ca sa ajungeti la final. Desi ati incercat sa faceti economii, este posibil sa fi renuntat la obiceiuri care nu erau neaparat costisitoare. Daca nu observati o modificare in buget, ar trebui sa va uitati mai atent la chitantele voastre.



Pesti

S-ar putea sa va confruntati cu ganduri egoiste astazi. Daca pana acum toate discutiile au fost despre nevoile voastre, este posibil ca cineva apropiat sa aiba nevoie de aceeasi atentie – iar acest lucru va va deranja putin. Atata timp cat tineti aceste ganduri pentru voi, nu veti avea parte de un conflict. Prietenii deja au demonstrat ca sunt de nadejde atunci cand aveti nevoie, iar acum este randul vostru sa intoarceti favoarea. Nu mai visati cu ochii deschisi la locul de munca, deoarece s-ar putea ca multe oportunitati sa treaca pe langa voi. Astazi ar trebui sa revizuiti bugetul lunar, deoarece este posibil ca unele cheltuieli din ultima luna sa va afecteze situatia financiara pe termen lung.