Moldova 1 , fără director. Mircea Surdu și-a anunțat demisia

Directorul postului public de televiziune Moldova 1, Mircea Surdu, şi-a anunţat demisia. Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei TV din această dimineaţă.

„Îmi anunţ demisia din funcţia de director al Televiziunii publice Moldova 1. După aproape cinci ani de muncă în acest post în care am împărţit cu colegii mei de aici împlinirile şi planurile de viitor, am ajuns la capătul lucrurilor pe care m-am angajat să le realizez. În tot acest timp, am făcut munca de director aşa cum am ştiut mai bine din experienţa profesională şi bunul simţ. Iar ceea ce am reuşit rămâne. Pe micul ecran, în studiourile tv şi în sentimentele oamenilor. După aceşti aproape cinci ani voi continua să fac ceea ce am început şi mi-a dat satisfacţii imense: filme documentare”, a scris Mircea Surdu pe pagina sa de Facebook