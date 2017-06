Ce spun astrele azi, 25 iunie

Berbec

Problemele de sanatate ale celor dragi nu trebuie sa va lase indiferenti, dar nici nu trebuie sa exagerati. Nu este cazul sa faceti din tantar armasar si sa va stresati atat voi, cat si pe cei din jur. Ca urmare, abordati inclusiv aceste chestiuni cat mai normal cu putinta, deoarece numai astfel veti putea gasi solutia cea mai potrivita. Aveti grija ca focusarea pe anumite chestiuni sa nu va faca sa pierdeti din vedere altele, la fel de importante. Un oarecare cuantum de atentie distributiva va poate fi de mare folos astazi; de asemenea, o buna mobilizare poate sa va scuteasca de aparitia ulterioara a unor probleme nedorite.



Taur

Astrele arata o oarecare aura de mister care va invaluie inca de la inceputul acestei zile, insa uneori momentele de acest gen pot produce frustrare, deoarece nu reusiti sa vedeti clar desfasurarea evenimentelor si nici sa fiti corect perceputi de cei din jur. Daca veti avea putina rabdare, spre finalul zilei ati putea fi placut surprinsi de rezultate. Nu va grabiti sa aflati ce se petrece, chiar daca va roade curiozitatea. Lucrurile se vor dezvalui pe parcurs, in modul cel mai firesc. Relatiile cu apropiatii nu vor fi tocmai cordiale; veti avea nevoie de ceva diplomatie pentru a menaja atat sentimentele voastre, cat si pe ale celorlati.



Rac

Aveti grija ca, din prea multa exuberanta, sa nu pierdeti anumite ocazii importante ce ar putea sa apara pe parcursul zilei de astazi. Pe langa ceea ce faceti, fiti atenti si la ceea ce se intampla in jurul vostru. Nu pierdeti posibilitatea de a va up-grada profesional. Daca vi se ofera ocazia de training-uri, cursuri de perfectionare, etc., nu ezitati sa va anuntati participarea. Chiar daca beneficiile nu vor fi imediate, nu se stie cand veti avea nevoie si e bine sa fiti mereu cu un pas inainte. De asemenea, in contextul astral al acestei zile, s-ar putea ca astfel de intalniri sa va ofere posibilitatea unor intalniri foarte profitabile pentru viitor, atat din punct de vedere profesional, cat si personal.



Gemeni

Asumarea riscurilor trebuie sa fie o actiune bine gandita, cu obiectivitate, astfel incat sa nu ajungeti in situatii limita. Indiferent ca este vorba de investitii financiare sau de actiuni care nu implica finante, dar sunt legate de relatii cu influenta sau de starea de sanatate, totul trebuie bine gandit, astfel incat sa nu regretati mai tarziu. De regula, sunteti persoane precaute, asa ca, chiar daca se pune problema acceptarii unor riscuri, acestea sa nu va puna in pericol, in nici un fel. Interrelationarea in plan social si profesional se poate dovedi extrem de importanta, mai ales daca va doriti sa obtineti o anume pozitie in cariera.



Leu

Este bine sa abordati fiecare dintre evenimentele zilei de astazi cu cat mai multa detasare, cu cat mai multa obiectivitate, dar si cu foarte mare atentie. Exista un risc foarte crescut, insa, de a actiona sub imboldul pasiunii, care uneori debordeaza in interiorul vostru, ceea ce ar putea jigni enorm in unele situatii si ar putea deteriora o serie de legaturi importante pentru voi. Ingrijiti-va ceva mai mult de starea voastra de sanatate; faceti mai mult sport, odihniti-va cum trebuie si mancati mai sanatos, mai ales daca treceti printr-o perioada mai incarcata din punct de vedere profesional. Fiti siguri ca veti gasi solutii mai bune problemelor cu care va confruntati, daca aveti mintea mai limpede.



Fecioara

Este posibil ca astazi sa fie nevoie de prezenta voastra ca mediator, fie in transarea unei probleme familiale, fie in rezolvarea unei dileme profesionale. Daca veti fi chemati sa actionati de pe o astfel de pozitie, este bine sa fiti cat mai impartiali cu putinta, sa nu va exprimati preferinte fata de niciuna din partile implicate. In nici un caz nu actionati cu partinire, deoarece exista un risc crescut de a comite nedreptati, iar acest lucru ar putea sa va afecteze imaginea si reputatia. Chestiunile profesionale este posibil sa va dea numeroase batai de cap pe parcursul zilei; daca nu reusiti sa le dati singuri de capat, acceptati ajutor, mai ales daca vi se ofera.



Balanta

Planuri indelung gandite si calibrate par sa ajunga la maturitate si astazi sa trebuiasca sa culegeti roadele unor proiecte ajunse la final. Totusi, nu va asteptati numai la castiguri materiale. Este posibil sa obtineti si altfel de beneficii care, chiar daca pe moment s-ar putea sa va nemultumeasca, intr-un viitor nu foarte indepartat isi vor arata cu prisosinta utilitatea. Chiar daca nu este punctul vostru forte, folositi din plin diplomatia in interrelationarea din aceasta zi, pentru a nu anula rezultatele unei activitati pentru care ati depus efort ceva timp. Aveti mare grija la modul in care relationati cu cei mai in varsta membri ai familiei voastre; faptul ca azi nu sunteti prea rabdatori, nu este in favoarea voastra.



Scorpion

Interactiunile, atat cele personale, cat si cele profesionale, se pot dovedi foarte importante si folositoare pe parcursul zilei de astazi. Pe langa faptul ca va pot furniza informatii extrem de pretioase, pot fi si o sursa de bunastare, intrucat va puteti gasi locul unde sa va afirmati si sa iesiti in evidenta, fapt care va place extrem de mult. Incercati sa cooptati persoane interesate in chestiuni care va preocupa, daca doriti sa ajungeti, cat mai repede, la un rezultat pozitiv. Daca vreti sa faceti putina miscare, optati pentru jocuri in echipa, care pot fi un foarte bun prilej de socializare si de consolidare a unei stari de spirit pozitive.



Sagetator

Daca va veti organiza asa cum trebuie inca de la primele ore ale diminetii, este foarte posibil sa aveti o zi plina de realizari dintre cele mai semnificative. Aveti nevoie de sprijin emotional pe parcursul zilei si nu trebuie sa va fie teama sa-l cereti. Pentru asta, trebuie mereu sa intretineti o relatie buna cu acele persoane care vi-l pot furniza. Creativitatea nu este la cote suficiente astazi, asa ca nu incercati sa faceti lucruri iesite din comun, fiindca nu va merge prea bine. Limitati-va sa faceti cat mai bine ceea ce aveti deja pe agenda de lucru si optati pentru solutii facile si la indemana.



Capricorn

Comunicativitatea va poate salva in situatiile dificile ale zilei de astazi. Este bine, mai ales, sa va sustineti propria cauza, sa faceti in asa fel incat sa castigati respect din partea celor din jur. Acest lucru se poate face prin emiterea unor pareri bine documentate, bine argumentate. Daca nu sunteti foarte stapani pe o anumita chestiune, este mult mai bine sa va abtineti de la comentarii. Acest lucru este valabil si in relatia cu partenerul. Daca nu aveti cunoastinte suficiente despre subiectul in discutie, limitati-va aprecierile la afirmatii neutre. Starea de sanatate trebuie monotorizata cu mai mare atentie, mai ales daca stiti ca aveti unele afectiuni mai vechi; o normalizare a stilului de viata poate fi de mare folos, in cazul in care nu aveti un stil de viata sanatos.



Varsator

Daca va veti trezi de dimineata si va veti acorda macar o ora de respiro si reflectie inainte de a va incepe activitatea obisnuita, veti avea posibilitatea sa gasiti solutii neobisnuit de facile unor probleme chiar complicate. Nu este bine nici sa ganditi sub stres, nici sa actionati in pripa. Afacerile familiei va vor acapara destul de mult timp, insa este bine sa nu zaboviti prea mult asupra acestor chestiuni, chiar daca unele dintre ele s-ar putea sa fie destul de delicate si sa necesite o atentie deosebita. Rezolvati-le cat de bine puteti, apoi treceti mai departe. Numai astfel veti reusi sa va achitati cu succes de sarcinile acesti zile.



Pesti

Este bine sa alocati mai mult timp familiei, prietenilor apropiati, celor care va stau alaturi in momentele dificile si carora le datorati momente reusite din viata voastra. Este posibil chiar sa fiti solicitati sa fiti si voi prezenti alaturi de una dintre aceste persoane, intr-un moment dificil pentru ea. Nu va eschivati de la aceasta responsabilitate importanta. Adoptand aceasta pozitie, este foarte posibil sa pierdeti o relatie de importanta pentru voi; in primul rand de importanta emotionala, dar poate fi si profesionala. Cheltuiti cu chibzuinta banii castigati cu greu; incercati sa va manageriati mai bine bugetele, pentru a nu ajunge in criza.