Ce spun astrele azi, 23 iunie

Berbec

Astazi va fi foarte usor sa cadeti prada sentimentelor negative; sustinerea celor dragi va pune din nou pe picioare, chiar si atunci cand situatia pare fara scapare. Incercati sa evitati persoanele care tind sa priveasca totul cu pesimism, deoarece acesta este ultimul lucru de care aveti nevoie! Se anunta o intalnire importanta pentru cariera voastra; daca faceti cunostinta cu cineva la locul de munca, s-ar putea ca aceasta persoana sa devina cheia pentru progresul vostru in cadrul companiei. Evitati alimentele bogate in grasimi si zahar, deoarece organimsul vostru are nevoie de o pauza de la excesele din ultima vreme.



Taur

Sunteti stapanii cupoanelor si reducerilor, iar acest lucru este demn de admiratia celor din jur; veti fi apreciati pentru spiritul econom. Din fericire, bugetul vostru va continua sa prospere, asa ca va permiteti un moft din cand in cand. Mai mult, ati putea face o surpriza placuta cuiva drag. Este timpul perfect pentru o schimbare, iar astrele vor incuraja prezenta riscului in viata voastra, indiferent de forma pe care o ia – de la o culoare noua pentru par pana la schimbarea de cariera. Daca ati incercat in ultimul timp sa va tineti de dieta, ar trebui sa includeti pe cineva drag in rutina voastra; s-ar putea sa aveti parte de succes astfel!



Gemeni

Nu va complaceti in relatii sau prietenii care nu va fac fericiti; astrele prezic nenumarate sanse sa intalniti persoane noi in aceasta perioada, deci nu veti duce lipsa de socializare. Pentru voi, contactul cu cei din jur este esential, astfel incat, un context astral care sa stimuleze socializarea, va prinde perfect. Atunci cand nu va puteti concentra asupra proiectelor voastre, incercati sa schimbati ceva in mediul in care lucrati: puteti cumpara o planta sau accesorii de birou in culori diferite. Desi acest lucru pare o pierdere de vreme, ar putea face o diferenta foarte mare in modul in care abordati sarcinile. Daca urmati un tratament, incercati sa va tineti de acesta – chiar daca rezultatele nu apar imediat.



Rac

Astazi veti putea sa va demonstrati talentul de lideri, insa nu doar la locul de munca! Daca exista o problema in familia voastra, veti da dovada de initiativa, iar cei din jur va vor urma exemplul. Se anunta o perioada plina de surprize placute in viata amoroasa; s-ar putea ca partenerul sa va surprinda cu un proiect personal pentru viitorul vostru. Incercati sa luati in considerare propriile nevoi atunci cand decideti locul pentru vacanta; daca va lasati ghidati de prieteni, s-ar putea sa nu fiti pe deplin multumiti. Este posibil sa realizati ca aveti probleme cu bugetul tocmai in momentul in care decideti sa faceti o investitie substantiala – incercati sa fiti mai prudenti cu banii vostri!



Leu

Este posibil ca responsabilitatile din ultima vreme sa va determine sa petreceti mai mult timp la locul de munca. Acest lucru nu este neaparat ceva negativ, insa partenerul s-ar putea simti neglijat, asa ca fiti mai sinceri in legatura cu situatia in care va aflati. Nu asteptati initiativa din partea prietenilor atunci cand vine vorba de planurile de grup; sunteti liberi sa faceti sugestii. Un hobby ar putea sa va ajute in zilele cand va simtiti lipsiti de inspiratie; puteti gasi oricand o activitate care nu necesita un buget mare. Sanatatea voastra ar trebui sa fie astazi cea mai importanta; mancati doar alimente proaspete si de inalta calitate si asigurati-va ca sunteti hidratati.



Fecioara

Este posibil sa aveti prea multe asteptari de la o singura zi de productivitate. Veti reusi insa sa puneti bazele un proiect important la locul de munca, ceea ce ar trebui sa va satisfaca. Nu va mai ascudenti sentimentele fata de cei dragi, deoarece este putin probabil ca acestia sa nu ia in serios vulnerabilitatea pe care le-o aratati. S-ar putea sa aveti parte de cheltuieli neprevazute astazi, insa nu va faceti griji – veti reusi sa aduceti echilibrul in bugetul vostru in foarte scurt timp. Daca suferiti de stari de anxietate si frica, evitati tot ceea ce ar putea sa va inrautateasca starea, cum ar fi anumite filme sau chiar materiale de stiri.



Balanta

Se anunta o perioada plina de anxietate in ceea ce priveste viata de cuplu, o perioada cu unele surprize neplacute. Veti avea impresia ca partenerul va ascunde ceva si veti refuza sa puneti intrebari in ciuda faptului ca situatia nu va da pace. Va trebui sa dati dovada de diplomatie la locul de munca, in special daca sunteti liderii propriei echipe. Incercati sa aveti mai multa incredere in aptitudinile celor din jur si veti observa cum nivelul de stres scade. Familia ar putea fi un sprijin de nadejde daca ati fi mai sinceri in legatura cu probleme voastre. S-ar putea ca astazi sa va confruntati cu o durere de cap sau de dinti.



Scorpion

Astazi nu veti lasa nimic sa va intimideze; veti reusi sa rezolvati orice problema intampinati la locul de munca si nu ii veti lasa pe cei din jur sa va critice alegerile. Veti reusi sa evitati conflictele cu partenerul daca alegeti sa faceti un compromis; mai mult, acesta va fi impresionat de hotararea de care dati dovada in cariera si in relatiile cu ceilalti. Este posibil ca organismul vostru sa fie vulnerabil in aceste zile, asa ca incercati sa evitati situatiile in care veti fi expusi microbilor, cum ar fi mijloacele de transport in comun. S-ar putea ca voi si copiii vostri sa gasiti un interes comun, ceea ce v-ar putea ajuta relatia.



Sagetator

Incercati sa fiti mai atenti atunci cand semnati contracte, deoarece veti avea tendinta sa visati cu ochii deschisi, sa va lasati purtati de cine stie ce fantezii. Daca este nevoie, apelati la cineva de incredere pentru o a doua opinie. Este posibil ca un prieten sa va surprinda astazi in legatura cu un subiect pe care il discutati in contradictoriu; incercati sa acceptati perspectiva acestuia si s-ar putea sa observati cum vi se deschid noi usi. Va veti bucura de o situatie financiara foarte buna, insa incercati sa nu faceti planuri pe termen lung inca; situatia s-ar putea schimba de la o zi la alta, asa ca bucurati-va de prezent.



Capricorn

Chiar daca toate lucrurile au mers foarte bine pentru cariera voastra, incercati sa nu va lasati purtati de val. S-ar putea sa intalniti un potential partener, insa cei din jurul vostru se vor arata mai entuziasmati decati voi. Nu este nimic gresit in a fi realisti, insa este posibil ca sentimentele voastre sa va ajunga din urma mai devreme sau mai tarziu – incercati sa va bucurati de acestea. Aveti tendinta sa economisiti chiar si atunci cand va doriti un lucru foarte mult; incercati sa fiti mai ingaduitori cu propriile nevoi. Evitati conflictele in familie pe cat puteti, deoarece s-ar putea ca cei din jur sa fie incarcati cu energie negativa.



Varsator

S-ar putea sa va bucurati de mai mult timp liber in aceasta perioada; ati putea sa il petreceti cu partenerul, in special daca stresul de la locul de munca v-a tinut departe de acesta. Cautati sa va implicati mai mult in viata copiiilor, asa va veti bucura de o perioada de armonie in familie. Daca simtiti dorinta sa schimbati ceva la aspectul vostru, nu ezitati! Acest lucru ar putea sa va imbunatateasca considerabil increderea de sine, precum si starea de spirit. Este posibil sa suferiti de sangerarea gingiilor, asa ca incercati sa fiti mai atenti cu igiena dintilor si investiti in produse de calitate.



Pesti

Nu va faceti planuri pentru un eveniment inainte sa fiti siguri de toate detaliile; veti evita astfel sa va complicati programul. Este posibil ca partenerul sa incerce sa va faca surprize, insa acestea s-ar putea sa vi se para exagerat de romantice. Incercati sa apreciati interesul de care acesta da dovada si nu va faceti griji daca va simtiti usor stanjeniti de experienta – aceasta perioada nu va dura mult. Situatia financiara va fi un motiv de stres pentru voi in aceste zile; nu uitati ca un imprumut de la cineva de incredere este mereu o optiune in caz de urgente. Totusi, este putin probabil sa se ajunga la acest lucru daca incercati sa economisiti mai des.