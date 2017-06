Dorin Chirtoacă: Conștiința mea este curată

„Nu am făcut niciun fel de trafic de influență, nu am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc îndatoririle de serviciu. Conștiința mea este curată (...) Vom încerca să obținem eliberarea în continuare. Nu am comis niciun fel de fapte ilegale. Nu am denunțat pe nimeni și nici nu am pe cine denunța”, le-a declarat Dorin Chirtoacă jurnaliștilor, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, i-au prelungit mandatul de arest la domiciliu cu 25 de zile.

Întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că urma să primească 13 la sută din proiectul parcărilor cu plată, edilul a negat acest lucru, transmite Radio Chișinău.

În timp ce Dorin Chirtoacă era în proces, mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Liberal au organizat o acțiune de susținere a sa, în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Susținătorii primarului Capitalei au cerut eliberarea sa. Printre cei care au venit să-l susțină s-au numărat și foștii miniștri ai Educației și Mediului, Corina Fusu și Valeriu Munteanu.

Amintim că primarul capitalei Dorin Chirtoacă este suspectat de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată și a fost plasat în arest la domiciliu.