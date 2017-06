Președintele grupului PPE din PE către Plahotniuc: “Pe masa mea nu am obiecții față de activitatea Guvernului Filip și, respectiv, nu vă critică nimeni aici

Reformele lansate de guvernarea de la Chișinău, problemele care apar în relația cu Rusia și chestiuni ce țin de securitate națională au fost principalele subiecte discutate de Vlad Plahotniuc, președintele Partidului Democrat (PD), la Bruxelles, la întrevederea cu vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, dar și cu liderii grupului Popular European, ai Alianței Liberalilor și Democraților din Europa și grupului Verzilor.



Potrivit unui comunicat de presă al PDM, la întâlnirea cu vicepreședintele Legislativului European, Vlad Plahotniuc a prezentat principalii pași făcuți de către autoritățile moldovenești pentru a moderniza societatea și a apropia țara noastră de Uniunea Europeană. Liderul democraților a vorbit și despre unele dificultăți care apar în relația cu Rusia, evidențiind că România rămâne un partener fidel pentru țara noastră.



Înaltul demnitar european a salutat prezența la Bruxelles a conducerii PDM, precizând că e nevoie ca și democrații să prezinte informația despre ceea ce se întâmplă în Moldova. El a subliniat că țara noastră are nevoie de o viziune strategică pe dimensiunea de securitate, adăugând că Moldova nu trebuie să renunțe la neutralitate.



În același timp, la întâlnirea cu vicepreședintele grupului Alianței Liberalilor și Democraților din Europa, Petras Austrevicius, Vlad Plahotniuc a vorbit, printre altele, despre spălarea a 22 de miliarde de dolari americani din Rusia prin Moldova și presiunile pe care le fac anumite servicii speciale de la Moscova pentru ca Chișinăul să renunțe la anchetarea acestui dosar. În acest context, s-a vorbit și despre inițiativa PDM de a interzice propaganda rusească, idee susținută de către deputatul european. “Este dreptul Moldovei să interzică propaganda rusă. Acest lucru trebuia de făcut mai demult”, a afirmat vicepreședintele grupului ALDE. El a apreciat activitatea Guvernului de la Chișinău și a spus că rezultatele pozitive ale acestuia ar putea aduce puncte electorale Partidului Democrat. Părțile au discutat și despre reforma electorală din Moldova, iar Pertas Austrevicius a declarat că sunt necesare mai multe consultări suplimentare pe marginea acestui proiect. Deputatul european a vorbit și despre anumite riscuri ale trecerii la sistemul electoral mixt, cum ar fi regionalizarea Moldovei, dar și o reprezentare mai scăzută a femeilor în Parlament.



Comunicarea directă cu liderii PDM a fost salutată și de către reprezentanta grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Rebecca Harms. Premierul Pavel Filip, prim-vicepreședinte al PDM, a prezentat principalele reforme pe care le realizează Guvernul, iar rezultatele se observă și în sondajele de opinie publică, care arată o triplare a încrederii față de Executiv timp de un an. În opinia lui Pavel Filip, suntem într-o situație în care unele partide extraparlamentare încearcă să convingă Parlamentul European să oprească finanțarea macro-financiară. “Nu lăsați bătăliile politice interne din Moldova să ajungă în Parlamentul European”, a declarat Pavel Filip.



La rândul său, președintele Parlamentului, Andrian Candu, vicepreședinte al PDM, a menționat că sistemul electoral mixt a fost promis cetățenilor încă acum 17 ani și promisiunea este făcută repetat în fiecare campanie electorală. Candu a menționat și faptul că Parlamentul va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția, mai complicat e să fie obținut un consens deplin. Rebecca Harms a salutat faptul că deputații moldoveni vor lua în calcul recomandările Comisiei de la Veneția, menționând, totodată, că nici în Parlamentul European nu există consens în general.



Delegația condusă de Vlad Plahotniuc s-a întâlnit și cu liderii celui mai important grup politic din Parlamentul European, al Partidului Popular European. “Pe masa mea nu am obiecții față de activitatea Guvernului Filip și, respectiv, nu vă critică nimeni aici, așa că recomandăm să nu provocați spiritele și acasă”, a declarant președintele grupului PPE, Manfred Weber. Conducerea PDM și liderii PPE au discutat și despre necesitatea păstrării unei guvernări proeuropene și după alegerile parlamentare din 2018. În discuție au fost abordate și subiectele reformei electorale, combaterea corupției, interzicerea propagandei, libertatea mass-media, dar și altele de interes comun.