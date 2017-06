Președintele Parlamentului Andrian Candu dă asigurări că autoritățile moldovenești vor lua în conisderare recomandările tehnico-juridice ale Comisiei de la Veneție în privința modificării sistemului electoral. Totodată, speakerul califică drept subiectv avizul Comisiei care nu recomandă modificarea sistemului electoral. Potrivit acestuia, deciziile majore pentru țară, chiar și cele salutate pe larg de către statele europene, precum semnarea Acordului de Asociere au fost adoptate, la fel, în lipsă de consens larg și de polarizare a comunității.



„Aşa cum am anunţat şi zilele trecute, Republica Moldova respectă recomandările Comisiei de la Veneţia şi le tratează cu atenţia cuvenita, iar aici mă refer la cele tehnico-juridice în special, pentru care ne-am şi adresat experţilor internaţionali când am transmis iniţiativa privind schimbarea sistemului electoral”, scrie speakerul Candu pe blogul său.



Președintele Parlamentului subliniază că societatea din Moldova a fost și continua să fie polarizată pe o serie de subiecte, atât în ceea privește politica internă, cât și cea externă. Așa a fost și în cazul semnării Acordului de Asociere cu UE, când o mare parte din cetățeni susțineau că acest lucru va dăuna țării. Însă în situația actuală, o parte foarte a societății s-a expus pentru schimbarea clasei politice prin modificarea sistemului electoral, lucru pe care autoritățile din Moldova intenționează s-o facă.



„Este Republica Moldova polarizată doar în ceea ce priveşte schimbarea sistemului electoral?

Răspunsul este foarte evident negativ, ţara noastră este polarizată în general, pe toate subiectele importante.

Dar în mod special este polarizată atunci când vorbim de geopolitică, inclusiv de parcursul european. Din păcate! Asta este însă realitatea şi dacă am sta sa punem în practică doar subiectele unde nu există polarizare, nu am mai face nimic.

Polarizare este şi când vorbim de Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală, polarizare a fost şi este pe tema reformei pensiilor, polarizare e şi când vorbim despre alte reforme importante, polarizare a fost şi când am semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.



Apropo, acum trei ani, când Republica Moldova a făcut cel mai important pas pentru viitorul său – semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, lipsea consensul larg atât în societate, cât şi în Parlament.



48% dintre participanţii la BOP 2014 considerau că acest acord va duce la înrăutăţirea situaţiei sau că nimic nu se va schimba. În acelaşi timp, doar 59 de deputaţi au votat pentru vectorul european al ţării noastre, atunci când a fost ratificat Acordul de Asociere cu UE”, adaugă Candu.