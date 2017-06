Scrisoare deschisă către ambasadorii europeni în privința presei „pro-europene: „Vă place cum promovează transnistrenii? Vă place cum îi legalizează prin informație falsă?”

Bloggerul Eugen Luchianiuc semnează pe pagina sa o scrisoare deschisă către toți ambasadorii statelor europene. Acesta îi informează despre caracterul contradictoriu a unor subiecte pe care le promovează anumite surse media care se declară pro-europene. În special, bloggerul se referă la cazul portalului Newsmaker.md care a scris despre vizita delegației de oficiali transnistrieni în Marea Britanie, califcând-o drept oficială, pe când misiunea diplomatică britanică a dezmințit acest fapt și a îndemnat media să se documenteze înainte ca să lanseze astfel de informații.



Mai jos vă prezentăm conținutul scrisorii adresate de Luchianiuc ambasadorilor statelor UE:



Dragi ambasador și organizații finanțatoare a cursului ”proEuropean” al Republicii Moldova.



Dvs știți mai bine ca mine ce se întâmplă în Moldova dar, în același timp, încercați să acoperiți, mai ales financiar, toate lucrurile stranii care se întâmplă în media ”proEuropeană”. Știți mai bine ca mine câți bani ați investiți în toți acești ani în această ”medie” și” organizațiile de media”. Eu îmi cer scuze pentru utilizarea, pe alocuri excesivă a ghilimelelor, dar altfel e imposibil. De ce? Voi exemplifica.



De exemplu ”organizațiile de media”. Una dintre ele este Asociația Presei Independente. Vă place activitatea ei? Vă place în ce direcție merge și cum este condusă de circa 20 de ani, am impresia, de același om care nici jurnalist nu poate fi numit dar care, grație legăturilor cu fostul Prim-ministru Vlad Filat, a ajuns să prezinte și o emisiune la Moldova1, televiziune care independentă nu a fost niciodată.



Sau o instituție media, NewsMaker, care este susținută de Ambasada Statelor Unite, cel de la EED și NED. Vă place cum promovează transnistrenii? Vă place cum îi legalizează prin informație falsă despre ”vizita oficială” în Marea Britanie? Vă place cum nici măcar nu-și recunosc greșelile și se uită la toți de sus? Dle ambasador Pettit, cum vă pare, e o atitudine corectă a așa-numitei ”prese” față de colegul Dvs din Marea Britanie? Vă place că un oarecare soloviov, finanțat din banii voștri, este invitatul permanent al ”colegilor” din Ambasada rusiei?



Sau, de exemplu, un proiect nou, sponsorizat intensiv de EED. Se lansează interesant, cu jurnaliști inclusiv independenți, dar care are în el și multe fosile rămase din fosta guvernare care, știți și singuri, doar a tocat banii europeni. De exemplu aceeași Angela Brașoveanu, cofondatoarea PLDM. Mai sunt acolo și autori din #pas și #da. Voi îi știți foarte bine. Mai bine ca mine. Și știți bine că finanțați infractorii de la Agora care știți bine cum au vândut unimedia.



Cazuri mai sunt și Dvs sigur le știți bine. Nu vreau să cred că ați intrat în acest joc trist și v-au ademenit într-o joacă mai puțin cinstită. Deloc nu vreau să cred. Dar, vă asigur, în 2018 atunci când veți avea nevoie de ei, ei vă vor ”kidani”. Așa un cuvânt rusesc dar care definește cel mai bine starea de lucruri.



Eu nu am decât să vă urez o zi bună și, atunci când mai stați la taclale cu ei pe la diferite evenimente publice, întrebați-i de viață.



P.S. Ar trebui probabil să-l remarc și pe neo-Eroul mediei ”proEuropene” – Mark Tkaciuk. Dar îl cunoașteți mai bine și știți ce influență a avut asupra Republicii Moldova între 2001 și 2009.



Cu respect,

Eugeniu Luchianiuc



19 iulie 2017