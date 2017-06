De ce să nu mai bei sucuri la cutie

Zilele trecute am dat, pe un site cu specific medical, de o mărturisire pe care trebuia să v-o împărtășim și vouă. Acestea fiind spuse, „cine are urechi de auzit să audă!”



“Ceea ce urmează să citești o să te facă, garantat, să te răzgândești data viitoare când vei dori să-ți cumperi un suc la cutie. Am trăit această experiență scârboasă, nedorită dar atât de folositoare împreună cu un pacient, care a venit în Camera de Gardă. În timp ce persoana-n cauză își savura, într-o zi, sucul la cutie, o <chestie> verzuie a blocat paiul. Așa că omul a decis să o desfacă. Ce a găsit înăuntru l-a făcut să mă viziteze.



Chestia verde și mâloasă aflată în cutia de suc (aflată încă în termenul de garanție!) se pare că, din păcate se regăsește mai mult decât des în cutiile de suc, dintr-un motiv mai mult decât simplu: dacă aerul intră în cutie, zahărul din suc fermentează, favorizând formarea stratului de mâzgă. Și da, după cum sigur v-a dus și pe voi gândul, în cutiile de suc pentru copii este regăsită și mai des – deoarece acestea nu conțin conservanți! Proabil vă întrebați cum poate intra aerul într-o astfel de cutie fără să curgă sucul din ea. Ei bine, găurile în cauză prin care intră aerul sunt, de fapt, niște înțepături imposibil de sesizat cu ochiul liber. Acestea nu permit scurgerea lichidului ci doar pătrunderea aerului.



Vestea bună este că mâzga aceea este doar dezgustătoare, nu și periculoasă. Pfhiu!



Dar, cu toate acestea, suntem ferm convinși că este (încă) un motiv mai mult decât întemeiat să reducem pe cât de mult posibil consumul sucurilor din comerț, pline de zahăr și calorii în exces, care dăunează oricum organismului nostru.”