Ce spun astrele azi, 17 iunie

Berbec

Este posibil ca rutina sa lipseasca din viata voastra, iar acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra performantei de la locul de munca. Incetul cu incetul, multe obiceiuri ar putea deveni haotice, cum ar fi programul de somn si dieta voastra. Incercati sa puneti putina ordine in viata; nu puteti da gres cu o noua agenda, insa cei pasionati de tehnologie pot apela la o aplicatie telefonica cu acelasi rol. Este posibil ca situatia financiara sa se imbunatateasca dupa o perioada cu ghinion. Astazi ar trebui sa va asteptati la o suma de bani in plus, insa incercati sa economisiti mai des; o astfel de obisnuinta va poate scapa, in anumite momente, de mari probleme.



Taur

Astazi va veti afla in compania unor persoane ce isi petrec timpul impreuna judecand deciziile si cuvintele celor din jur. Evitati sa participati la astfel de discutii deoarece aceasta negativitate este ultimul lucru de care aveti nevoie. S-ar putea sa beneficiati de putin timp liber seara pe care ati putea sa il petreceti cu cei mici; vor fi momente placute, care va vor ajuta sa va relaxati. Veti avea oportunitatea sa schimbati directia spre care se indreapta cariera voastra, insa pentru acest lucru va fi nevoie de putin curaj si de un plan concret. Nu va faceti griji cu privire la reactia familiei, deoarece veti avea sustinerea acestora.



Gemeni

Exista posibilitatea sa aveti probleme cu digestia in aceste zile, iar vinovatul ar putea fi zaharul. Mai exact, consumul excesiv de zahar! Incercati sa obtineti doza zilnica din fructe si sa inlocuiti zaharul cu mierea atunci cand este posibil; ganditi-va la moduri sanatoase de a va alimenta. Daca anumite lucruri stau in calea voastra si refuzati sa va apucati de un proiect pana cand nu rezolvati aceste probleme, atunci nu mai stati pe ganduri! Altfel, riscati sa pierdeti o oportunitate inedita. Ceea ce este important pentru voi nu va fi neaparat apreciat si de cei din jur, insa acest lucru nu ar trebui sa va schimbe atitudinea. Aveti destule interese in comun!



Rac

In aceasta perioada veti incepe sa va faceti planuri pentru viitor, insa prietenii vostri s-ar putea sa aiba alte prioritati sau, pur si simplu, sa nu fie pe acceasi lungime de unda. Daca va doriti sa economisiti destul pentru a face o investitie importanta la sfarsitul anului, va fi necesar sa faceti anumite sacrificii; acest lucru include si petrecerea concediului intr-un loc select. Astazi veti avea energia necesara pentru a privi problemele de la locul de munca drept provocari ce pot duce la evolutia voastra profesionala. Nu are rost sa va ingrijorati doar pentru o durere de cap sau o stare de moleseala; acestea sunt, cel mai probabil, rezultatul oboselii.



Leu

S-ar putea ca sentimentele voastre sa piarda astazi din intensitate; veti fi mai dornici sa ii ascultati pe cei din jurul vostru, iar aceasta schimbare va fi apreciata. Este posibil sa primiti o veste neplacuta la locul de munca, insa veti rezolva problema in urmatoarea perioada daca alegeti sa aveti incredere in aptitudinile colegilor. S-ar putea sa suferiti din cauza digestiei proaste; desi acest lucru poate fi remediat printr-o dieta adecvata, actionati cat mai repede si eficient pentru a nu lasa situatia sa se inrautateasca. In sfarsit veti gasi un interes comun pentru voi si un prieten apropiat de care incercati sa va apropiati.



Fecioara

Nu veti fi prea dornici sa ii asteptati pe cei din jur sa se decida asupra unor probleme care va includ si pe voi, insa este posibil sa nu aveti de ales! Pentru a scapa de sentimentele negative, incercati sa va indepartati temporar de situatie si sa va indreptati atentia inspre un hobby placut, care va poate remonta psihic. In sfarsit observati rezultatele dietei pe care o urmati. Acest lucru va va incuraja sa continuati in incercarea voastra de a duce un stil de viata sanatos. Veti avea parte de mult noroc din punct de vedere financiar, asa ca puteti sa va cumparati perechea de pantofi pe care o doriti – fara a va simti prea vinovati!



Balanta

S-ar putea ca partenerul sa nu inteleaga ce va deranjeaza din sugestiile pe care ati incercat sa le faceti, sa nu reuseasca sa-si dea seama ce anume doriti. Ar trebui sa fiti rabdatori, deoarece nu ati fost sinceri de la bun inceput, asa ca o parte din vina va apartine. Nu fugiti de provocari la locul de munca; aveti nevoie de proiectul nou pentru a va demonstra abilitatile de lider, in special daca va doriti acea marire de salariu. Este posibil sa va ocupati de o investitie importanta in aceasta perioada, asa ca veti avea nevoie de sprijinul si sfaturile celor dragi. Daca sunteti foarte agitati pe timpul zilei, incercati sa inlocuiti cafeaua cu o ceasca de ceai.



Scorpion

Va doriti o schimbare in viata personala, insa nu sunteti dispusi sa dedicati destul timp acestui lucru, iar asta se va observa in dispozitia voastra de pe parcursul serii. Daca impartasiti aceste planuri cu un prieten apropiat, s-ar putea ca acesta sa va incurajeze sau chiar sa vi se alature. Incercati sa nu analizati prea atent o relatie aflata de abia la inceput de drum; inca va aflati in perioada in care va obisnuiti cu preferintele si obiceiurile fiecaruia. Ar trebui sa va bucurati mai mult de aceste zile. Nu riscati atunci cand vine vorba de sanatate. Consumati mai multe fructe si legume, insa asigurati-va ca acestea nu au fost tratate cu substante periculoase.



Sagetator

Dupa perioada in care vi se pare ca stagnati din punct de vedere profesional, veti avea foarte multe optiuni pentru cariera voastra. Nu va grabiti atunci cand faceti o alegere si apelati la sfaturile celor din familie. S-ar putea ca atitudinea unui prieten sa va surprinda astazi, insa veti invata ceva important de la acesta. Se anunta o schimbare in bugetul vostru si s-ar putea sa fiti nevoiti sa cheltuiti bani doar pe lucrurile necesare pentru o perioada; s-ar putea sa va prinda bine, asa veti invata sa economisiti. Aveti grija daca incepeti sa va apucati de renovarea unei camere din casa, deoarece veti fi predispusi micilor accidente; lucrati cu multa rabdare.



Capricorn

Nu este nimic gresit in a urma un trend, in special daca acest lucru va permite sa petreceti mai mult timp cu prietenii sau socializand cu persoane noi. Nu lasati criticile anumitor persoane sa va strice buna dispozitie. Veti avea o energie pozitiva la locul de munca, ceea ce ii va determina pe colegi sa va implice mai des in proiectele lor; veti avea oportunitatea sa invatati lucruri noi. Nu neglijati durerile reumatice, deoarece este putin probabil ca situatia sa se imbunateasca de la sine. S-ar putea sa gasiti un subiect care va fascineaza si care va va ocupa tot timpul liber; poate veti putea face un lucru pozitiv cu acesta.



Varsator

Astazi este foarte posibil sa se iveasca o serie de conditii favorabile unui flirt indelung planificat, insa potentialul partener ar putea sa renunte daca ezitati prea mult. Este posibil sa priviti parerile in contradictoriu drept insulte aduse la adresa voastra – incercati sa stati departe de o dezbatere cu prietenii vostri. S-ar putea sa va doriti o schimbare de cariera, insa ar trebui sa va asigurati ca aveti un plan concret pentru bugetul din urmatoarele luni. O slujba noua ar putea fi greu de gasit, asa ca fiti cat mai prudenti. Astazi veti fi predispusi durerilor musculare; daca sunteti persoane active, s-ar putea sa va fi fortat corpul cu niste exercitii prea dificile.



Pesti

Incercati diverse metode pentru a va asigura ca abordati fiecare sarcina cu multa creativitate; muzica, culorile potrivite in mediul in care lucrati sau chiar si compania in care va aflati sunt elemente care va pot influenta starea. Nu economisiti atunci cand vine vorba de sanatatea voastra, in special cu privire la dieta. Organismul vostru are nevoie de alimente de inalta calitate. Altfel, orice incercare de a adopta un stil de viata mai sanatos va fi in zadar. Ascultati cu atentie atunci cand cineva drag va face o confesiune; este posibil ca persoana in cauza sa se astepte la un sfat mai consistent din partea voastra, insa aveti grija sa nu amagiti pe nimeni.