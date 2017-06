Marea Britanie insistă că retragerea din UE și viitoarea relație cu blocul comunitar trebuie negociate în paralel

Guvernul britanic a susținut vineri că Brexit-ul s-ar putea produce fără niciun acord cu Uniunea Europeană dacă aceasta din urmă nu va accepta ca, în paralel cu negocierea cadrului ieșirii din blocul comunitar, să fie negociată și viitoarea relație dintre Marea Britanie și UE.



''Așa cum am menționat în scrisoarea privind Articolul 50 (prin care a fost declanșat Brexit-ul — n.r), punctul nostru de vedere este că acordul de retragere și termenii viitoarei relații trebuie convenite în paralel'', a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului britanic pentru Brexit, citat de agenția Reuters.



''Considerăm că procesul de retragere (din UE) nu poate fi încheiat fără să fie luată în calcul viitoarea relație (...) Retragerea și relația viitoare sunt legate indisolubil'', a adăugat el.



Conform liniilor directoare privind negocierea Brexit-ului aprobate de liderii europeni, aceștia consideră că procesul trebuie să se desfășoare în etape, prima etapă fiind rezolvarea separării Marii Britanii de Uniune și stabilirea unui cadru legal sigur și clar, mai ales pentru cetățeni, privind efectele imediate ale ieșirii Marii Britanii din UE.



Odată ce Consiliul European va spune că în această primă fază s-au înregistrat ''suficiente progrese'' în atingerea obiectivului de a se ajunge la un acord satisfăcător cu privire la pașii pentru ''o retragere ordonată'' a Marii Britanii din UE, abia atunci negociatorii europeni vor fi de acord să se treacă la etapa următoare. Iar această a doua etapă ar trebui să conducă la o înțelegere asupra cadrului viitoarei relații între blocul comunitar și Marea Britanie.



Însă premierul britanic Theresa May vrea o negociere concomitentă a separării de UE și a viitoarelor relații — în special comerciale — cu blocul comunitar, iar o înțelegere privind aceste două problematici să fie încheiată până de martie 2019, când Marea Britanie ar urma să părăsească efectiv UE, șefa executivului britanic dorind de asemenea ca de la acea dată să înceapă o implementare în etape a Brexit-ului, pentru ca mediul de afaceri să se poată adapta treptat noului context.



Theresa May a insistat că dorește un parteneriat special cu UE, dar a avertizat de asemenea că un eșec al negocierilor ce ar conduce la un Brexit fără niciun acord riscă să afecteze relațiile Marii Britanii cu UE, mai ales colaborarea în domeniul securității.



Însă după ce a pierdut pariul pe care a mizat la alegerile anticipate, în urma cărora nu mai are majoritate în Parlament, ea este supusă la tot mai multe presiuni să-și revizuiască abordarea față de strategia privind Brexit-ul.



Dar purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru Brexit a spus că această abordare nu se va schimba, deși Theresa May a menționat în fața parlamentarilor conservatori că va încerca să obțină un consens mai larg privind modul în care va trata problematica Brexit-ului.



Același purtător de cuvânt a mai afirmat vineri că Londra dorește să se avanseze în problema garantării drepturilor cetățenilor statelor UE în Marea Britanie, precum și a celor britanici stabiliți în țările UE, acesta fiind, alături de contribuția britanică la bugetul UE, printre cele mai delicate puncte ale negocierilor care încep săptămâna viitoare.