Slăbește cu semințe de in! Iată cum să le folosești

Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate într-o cură de slăbire, deoarece conțin substanțe care stimulează arderea depozitelor de grăsimi din corp.



Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv al semințelor de in, este indicat să le folosești sub forma unei băuturi.



Cum se prepară băutura pe bază de semințe de in



Toarnă un litru de apă fiartă peste 3 linguri de semințe de in. Lasă compoziția să stea peste noapte, de preferat într-un termos. Dimineața, strecoară compoziția, iar lichidul obținut consumă-l pe durata zilei, de 3-4 ori câte 150 ml. Prepară-ți băutura în fiecare seară pentru a permite semințelor de in să-și păstreze proprietățile benefice.



Dieta cu semințe de in se urmează 10 zile, după care se face o pauză de 10 zile și tot așa până când obții rezultatele dorite. Este important ca pe durata zilelor în care consumi băutura pe baza de semințe de in să bei și multă apă pentru a-ți hidrata organismul.



Pe lângă faptul că stimulează arderea grăsimilor, semințele de in reduc apetitul alimentar și estompează în mod vizibil celulita. Poți înlocui masa de seară cu acest ceai pe bază de semințe de in, iar pentru un gust mai bun îi poți adăuga și puțină miere organică.



Această băutură este recomandată și în caz de gastrită, ulcer, constipație cronică, hemoroizi, cistită și pielonefrită (o infecție a tractului urinar superior).

Efecte adverse ale băuturii pe bază de semințe de in



În ciuda tuturor beneficiilor pe care ți le oferă semințele de in, acestea au și contraindicații. În cazul în care ai probleme cu ficatul sau ai calculi renali, nu este indicat să apelezi la această dietă.