Europarlamentarul Andi Cristea salută decizia Consiliului European privind acordarea asistenței financiare Moldovei

Deputatul în Parlamentul European, Andi Cristea, a salutat decizia Consiliului European privind acordarea asistenței financiare Moldovei. Acesta a subliniat că asistența vine cu condiționalități care vor garanta îndeplinirea reformelor propuse. În același timp, acesta a menționat că atât membrii Parlamentului European, cât și liderii politici europeni ar trebui să trateze asemenea întrebări echilibrat, fără a le politiza.



„Consiliul a salutat azi decizia negociata impreuna cu Parlamentul European de a aproba asistenta macrofinanciara pentru R Moldova.



E un pas bun inainte, asistenta venind cu conditionalitati care constituie garantii suficiente pentru realizarea reformelor asumate.



Parlamentul European, grupurile sale politice, PPE si ALDE in mod particular, ar trebui sa pastreze o linie similara, echilibrata, nu politizata pe baza sentimentelor familiilor politice de dreapta. Reformele sunt obiectivul, ele trebuie tinute departe de jocul politic”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de facebook.



Reamintim că astăzi ambasadorii UE au aprobat acordul încheiat cu Parlamentul European privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Acesta prevede o asistență financiară din partea UE în valoare de aproximativ 100 milioane euro. Din această sumă, 60 milioane euro se oferă în calitate de împrumuturi, iar 40 milioane sub formă de granturi. Aceste sume vin în calaitate de completare la resursele oferite de FMI și alte instituții multilaterale.