Sexistul Usatîi se laudă jurnalistelor că este neînsurat, le spune că sunt frumoase și le invită “la 3 de noapte”

Renato Usatîi a venit cu aluzii și a făcut mai multe declarații sexiste în adresa unei jurnaliste de la Publika TV care l-a întrebat astăzi, într-o conferință de presă, cum comentează înregistrarea în Parlament a proiectului de lege privind combaterea propagandei rusești în Republica Moldova.



Usatîi a trecut la atac și a spus că nu vrea să răspundă la întrebările venite de la Publika TV pentru că acest post tv compară ulterior declarațiile lui pe care le-a focut în diferite perioade. “Care explicație nu aș da, voi acush luat și faceți montaj ce am spus azi, ce am spus când eram la maternitate..”, a declarat Usatîi, prezent prin skype la conferința de presă. El s-a referit, probabil, la declarațiile contradictorii ale sale din diferite perioade, comparate inclusiv de presă și care i-au adus porecla de Balabol.



După aceasta, Usatîi a trecut la declarații sexiste, spunându-i jurnalistei de la Publika TV că el nu are nimic împotriva ei, ba din contra, ea este frumoasă, iar el neînsurat, așa că poate să vorbească cu ea și la 3 de noapte. “Sunteți o domnișoară foarte frumoasă, foarte cultă, n-am nimic contra Dvs. Poftim, avem Watsapp, Skype, Messenger, mai ales că sunt om neînsurat, putem discuta și la ora 3 de noapte, nu-i problemă. Când doriți”. a declarat Usatîi, în timp ce Ilian Cașu, prezent la conferință, a râs cu plăcere.