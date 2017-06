VEȘTI BUNE! Consiliul Europei a aprobat cu Parlamentul European acordul privind asistența financiară acordată Moldovei în valoare de 100 milioane euro

Parlamentul și Consiliul Europei vor fi chemați în curând să adopte decizia privind acordarea asistenței macro-financiare Moldovei, fără discuție adiționale. Aceasta după ce un acord în acest sens a fost aprobat de Ambasadorii UE, după dsicuțiile cu președinții și reprezentanții Parlamentului European. Asistenșa prevede 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane vor fi oferite sub formă de împrumuturi, iar 40 milioane – sub formă de grant.



„Economia Republicii Moldova a fost afectată de instabilitatea politică din perioada dintre alegerile din noiembrie 2014 și ianuarie 2016. Aceasta a fost de asemenea afectată de scandalul fraudei bancare, activitatea economică slabă și embargo-ul aplicat de Rusia la importul produselor. De la începutul anului 2016 autoritățile au adoptat o serie de reforme, dar au fost nevoite să depună eforturi suplimentare pentru implementarea acestora, în timp ce persoanele responsabile de frauda bancare trebuie să fie aduse în fața justiției. Reformele din sectorul financiar și gestionarea finanțelor publice au fost întreprinse în cadrul negocierilor asupra unui program FMI”, se spune în comunicatul emis de Consiliul Europei.



Asistența financiară are ca scop susținerea stabilizării economice a țării și a agendei de reforme structurale și va ajuta țara să-și acopere necesitățile sale de finanțare externă pentru perioada 2017-2018.



În acest context, instituția comunică că Parlamentul și Consiliul Europei urmează să fie chemat să adopte decizia fără alte discuții suplimentare.