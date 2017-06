Washington Post: Donald Trump, investigat pentru posibilă obstrucţionare a justiţiei

Preşedintele SUA Donald Trump este investigat de consilierul special Robert Mueller pentru o posibilă obstrucţionare a justiţiei, informează Washington Post, citând surse oficiale.



Preşedintele american are dreptul de a-l concedia pe consilierul special Robert Mueller, ce investighează presupusele ingerinţe ale Rusiei în alegerile din SUA şi posibile legături cu oficiali ai campaniei lui Donald Trump, dar nu are în plan să întreprindă acest lucru, a transmis miercuri Casa Albă.



Această reacţie are loc din cauza unor informaţii făcute publice de reţeaua de televiziune americane PBS legate de faptul că Trump ar lua în considerare o posibilă concediere a lui Mueller.