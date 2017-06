Miscarea Antimafie: protestul de duminică în fața Parlamentului a fost o diversiune politico-mafiotă anti-UE

Protestul organizat duminică în centrul Chișinăului a fost o diversiune politico-mafiotică antieuropeană organizată sub acoperirea societății civile și partide ca al lui Usatîi, DA, PAS cu PLDM și partidul lui Petrenco, susține Mișcarea Populară Antimafie, care își exprimă regretul că Maia Sandu a căzut pradă acestui joc și distruge astfel speranțele cetățenilor cu viziuni pro-europene.



„Mișcarea Populară Antimafie condamnă acțiunile societății civile și ale partidelor politice declarate în așa-zisa opoziție. Atât societatea civilă cât și partidele care au organizat protestul fac jocul unor interese obscure ale unor actori din umbră. Iar problemele politice care trebuie rezolvate nu au nicio legătură cu această farsă în care au fost atrași cetățenii sub auspiciul societății civile într-o luptă politico-mafiotă”, se arată în declarația Mișcării Antimafie, prezentată miercuri într-o conferință de presă.



Mai mult, așa-zisele partide de opoziție nu se deosebesc cu nimic de cele de la guvernare,în opinia formațiunii. „Partidele din așa-zisa opoziție au folosit cetățenii în lupta lor politico-mafiotă și nu mai există nicio îndoială că aceste partide, sub acoperirea societății civile sunt o apă și un pământ”.



Mișcarea Populară Anrimafie se declară dezamăgită de comportamentul Maiei Sandu care a făcut jocul partidelor de stânga, anti-europene. „Ce să mai zică cetățenii când Maia Sandu stătea la grămadă cu Ciubașenco, cu Petrenco? Mai lipsea vocea lui Usatîi care se întâlnea cu lider separatiști în Crimeea. Maia Sandu a făcut galerie la o diversiune anti-europeană politico-mafiotă”.



Concluzia este că de fapt Maia Sandu nu este un politician independent, dar face în continuare jocul lui Filat, așa cum făcea și până a ieși din PLDM, potrivit Antimafie. „Pe tot parcursul ei politic Maia Sandu nu este un om liber și pașii acestui partid (PAS n.red) sunt supravegheați și sunt dictați de Vlad Filat și PLDM. Ați auzit-o pe Maia Sandu să-l condamne vreodată pe Vlad Filat?”.



Protestul de duminică a fost una din acțiunile la care aia Sandu a participat la comanda lui Vlad Filat, care astfel vrea să scape de închisoare înainte de termen, susține Mișcarea Populară Antimafie. „Duminică a fost un protest de stânga la care a căzut Maia Sandu și tot mai multe evidențe arată că Vlad Filat coordonează acțiunile PAS. Filat va distruge acest partid în schimbul libertății sale înainte de termen”, a declarat vice-președintele Mișcării Antimafie, Daniela Bodrug.