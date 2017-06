Ce se întâmplă dacă mănânci cireşe? Sigur NU te aşteptai la așa ceva

In clasamentul celor mai atragatoare fructe ciresele sunt cu siguranta in top. Dar se pare ca aceste fructe-vedeta ale sezonului au mai multe calitati decat aspectul care pur si simplu iti lasa gura apa cand treci pe langa ele.



Potrivit oamenilor de stiinta, ciresele au numeroase efecte benefice asupra sanatatii.



Un lucru poate mai putin stiut despre aceste fructe este ca ciresele sunt sursa naturala de melatonina, un hormon care ajuta la reglarea ciclului de odihna. in timp ce suplimentele de melatonina din comert au de obicei efecte secundare (dureri de cap, greata, vise ciudate si ameteala), ciresele nu au asa ceva. Sfatul specialistilor este sa mancam cirese cu o ora inainte de culcare, potrivit The Epoch Times, citat de Mediafax.



Ciresele sunt bune pentru inima si pentru sistemul circulator

Apropo de melatonina, cercetatorii au descoperit ca oamenii care au atacuri de cord tind sa aiba un nivel scazut de melatonina, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cirese. Un compus prezent in cirese – polifenolul – s-a dovedit a fi benefic in procesul de prevenire a formarii de cheaguri de sange. in plus, antocianina, de asemenea prezenta in cirese, protejeaza vasele de sange de stresul oxidativ, ceea ce implica faptul ca ciresele pot ajuta la prevenirea formarii de placa arteriala.



Ciresele sunt bune pentru creier

Aceiasi compusi mentionati mai sus – melatonina, polifenolii si antocianinele – au dovedit efecte benefice asupra functiilor cerebrale. Toate trei protejeaza celulele creierului de stresul oxidativ si pot juca un rol in prevenirea diferitelor forme de dementa.



Ciresele sunt un antiinflamator natural

Potrivit specialistilor, antocianinele reduc inflamarea aproximativ la fel de bine precum medicamentele prescrise de doctor, cu mentiunea ca cele din cirese nu prezinta si efecte adverse.



Ciresele pot fi considerate medicamentul natural care creste performanta

Consumul de cirese poate ajuta atletii sa scape de durerea post-antrenament care apare la muschi, ceea ce poate rezulta in mai multe zile de antrenament si mai putin timp destinat refacerii. Efectul a fost demonstrat atat in ceea ce priveste alergatul pe distanta lunga, cat si antrenamentul de forta.



Ciresele pot preveni atacurile de guta

Cand cei bolnavi de guta – o forma complexa si foarte dureroasa de artrita – au mancat cirese pentru numai doua zile, riscul unui atac de guta a scazut cu 35 la suta comparativ cu situatia celor care nu au mancat aceste fructe.



Ciresele pot ajuta la prevenirea cancerului

Antocianinele din cirese au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase si de stimulare a distrugerii acestora. Mai specific, rezultatele au demonstrat ca reduc ritmul de crestere a celulelor de cancer la colon.