Ce spun astrele azi, 14 iunie

Berbec

S-ar putea sa va astepte o perioada grea din punct de vedere emotional, datorita unor dificultati la locul de munca, dar si in familie. Indiferent de natura lor, relatiile voastre vor avea de suferit; este foarte important sa ramaneti calmi si sa fiti mai intelegatori cu cei din jur, chiar si atunci cand sunteti presati de timp. Este posibil ca in aceste zile sa obineti o suma importanta de bani care v-ar ajuta sa terminati un proiect, insa veti avea de ales intre un numar de prioritati; nu exista o varianta corecta, asa ca fiti obiectivi si nu va lasati coplesiti de situatie. Veti fi predispusi infectiilor, asa ca nu tratati ranile superficial.



Taur

Va veti simti lipsiti de energie, dar si indispusi; s-ar putea sa refuzati invitatiile celorlalti de a iesi in oras sau de a participa la alte evenimente, tocmai pentru ca nu va simtiti deloc in stare sa zambiti frumos si sa faceti conversatie. Aceasta stare este probabil trecatoare, insa aveti grija la alimentatie, in special la consumul de vitamine. Veti avea oportunitatea de a lua urmatorul pas in cariera voastra. Daca nu aveti un loc de munca stabil, acest lucru s-ar putea schimba in curand. Nu aveti incredere in orice oportunitate pentru un venit in plus, deoarece astfel de afaceri nu va vor aduce profit decat dupa foarte mult timp sau chiar deloc.



Gemeni

S-ar putea ca un eveniment neplacut sa va influenteze starea astazi; va veti varsa naduful asupra celor dragi, iar acest lucru ii va determina sa va evite. De asemenea, daca locul vostru de munca presupune interactiunea cu alti colegi sau cu un numar de clienti, s-ar putea sa fiti persoana de evitat astazi! Daca sunteti nemultumiti de locuinta voastra, ati putea face cateva schimbari ce nu necesita un buget considerabil – doar timp si putina indemanare; si, de asemenea, putina rabdare care se pare, in cazul vostru, ar fi extrem de necesara. Feriti-va de alimente foarte reci sau foarte fierbinti; extremele nu va fac bine si s-ar putea ca gingiile voastre sa fie sensibile.



Rac

Desi veti fi pregatiti pentru ceea ce este mai rau, este posibil ca unele probleme marunte sa fie cele care sa contribuie la stresul vostru. Nu va lasati coplesiti de ghinionul de care ati putea parte; tineti capul sus si cautati sa gasiti o doza de umor in ceea ce se intampla. S-ar putea ca efortul depus la locul de munca sa fie apreciat de catre superiori; ar trebui sa va asteptati la mai multe responsabilitati sau la un proiect nou. Este posibil sa aveti probleme cu stomacul; daca ati avut gastrita inainte, aceasta ar putea sa revina. Fiti mai intelegatori cu copiii atunci cand acestia fac o greseala si nu veti strica relatia.



Leu

Este posibil sa aveti parte de o perioada agitata la locul de munca, insa aceasta va fi oportunitatea perfecta pentru a va dovedi aptitudinile, de a va pune in valoare experienta dobandita de-a lungul timpului. Va veti bucura de o perioada foarte buna pentru viata de cuplu si s-ar putea sa va faceti planuri pentru o calatorie zilele acestea. Tot la fel de armonioasa va fi si relatia cu parintii, care va sustin in tot ceea ce faceti; s-ar putea ca unul din ei sa va surprinda cu o vizita sau cu un sfat. Este posibil sa va confruntati cu o migrena astazi. Incercati sa stati departe de luminile puternice si sa va hidratati cat mai mult.



Fecioara

Va asteapta o zi in care veti fi din ce in ce mai ocupati si, prin urmare, foarte stresati. Incercati sa va ocupati de sarcinile voastre la timpul potrivit, inainte ca acestea sa devina o problema pentru orarul vostru deja incarcat. S-ar putea ca cineva din grupul de prieteni sa va ceara un imprumut, insa nu va lasati manipulati emotional daca sunteti nevoiti sa ii refuzati. Stilul de viata sedentar poate duce la probleme cu articulatiile; daca doriti sa faceti o schimbare din acest punct de vedere, va trebui sa incepeti cu 15 minute de efort pe zi. Este posibil sa aveti parte de un numar de evenimente inedite in aceste zile.



Balanta

Daca vi se ofera oportunitatea de a calatori in afara orasului, ar trebui sa profitati din plin – chiar daca aceasta este din partea locului de munca. O schimbare in rutina zilnica va poate face doar bine. Aveti mai multa grija de corpul vostru si nu munciti fara limita – consumati mai multe fructe si legume si, cel mai important, culcati-va la o ora rezonabila. S-ar putea ca cineva din familie sa ia o decizie ce va poate afecta negativ; nu va razbunati pe cei din jur, ci incercati sa rezolvati conflictul direct cu persoana vizata. Daca nu puteti evita semnarea de contracte, incercati sa cititi de mai multe ore fiecare clauza; veti fi neatenti astazi, ceea ce ar putea duce la anumite probleme.



Scorpion

Va veti confrunta cu relatii reci la locul de munca, in special din partea sefului; este foarte important sa nu luati acest lucru personal, sa nu fiti dezamagiti sau sa puneti prea mult la suflet, deoarece responsabilitatile voastre ar putea fi afectate. Incercati sa fiti mai rabdatori cu copiii; in loc sa criticati alegerile acestora, ar trebui sa le incurajati interesul pe care il arata fata de un anumit hobby sau fata de un anumit subiect. Va veti simti in largul vostru in grupul de prieteni si s-ar putea sa le faceti o destainuire importanta; modul in care acestia vor reactiona va va dovedi daca ati facut alegerea potrivita in materie de prieteni.



Sagetator

Daca ati suferit de o problema de sanatate de curand, incercati sa fiti prudenti in efortul depus si nu va supraestimati propria energie. Veti intra intr-o perioada echilibrata din punct de vedere financiar, insa acest lucru se poate schimba usor daca va asumati investitii pe care nu le-ati analizat cu atentie. Atunci cand doriti sa oferiti un sfat cuiva drag, incercati sa va aratati intelegatori si sa le prezentati o optiune, nu un ordin! S-ar putea sa aveti in sfarsit mai mult timp liber, asa ca folositi-l pentru a va relaxa dupa o perioada agitata la locul de munca; ati putea practica un hobby sau ati putea petrece mai mult timp cu prietenii.



Capricorn

Daca ati ezitat pana acum sa faceti o schimbare majora pe plan personal, astrele va vor sustine in aceasta decizie in zilele ce urmeaza, asa ca faceti urmatorul pas cu incredere. Familia va fi alaturi de voi, asa ca ascultati fiecare sfat si incercati sa il alegeti doar pe cel potrivit voua si stilului vostru de viata. S-ar putea sa participati la un eveniment unde veti cunoaste persoane noi. Nu va limitati financiar atunci cand este vorba de o pasiune sau un proiect in care ati investit mult timp; ar fi pacat ca acesta sa fie compromis dupa tot efortul depus. Starea voastra sentimentala va fi usor de influentat de intamplarile din jurul vostru.



Varsator

S-ar putea ca in aceste zile sa fiti predispusi conflictelor in orice situatie sociala, mai putin la serviciu; este bine sa va impuneti voi mai mult calm si rabdare. Veti gasi un refugiu in rutina zilnica de la locul de munca, insa nu va obisnuiti asa, ci incercati sa faceti compromisuri atunci cand aveti probleme cu cei dragi. Daca ceva legat de sanatatea voastra va supara, ar trebui sa verificati la un specialist si nu pe internet sau cerand sfatul cuiva apropiat. S-ar putea sa ramaneti cu bani in plus in urma unei investitii; ati putea sa ii folositi pentru un hobby sau un alt interes personal de care nu v-ati putut ocupa in ultima vreme.



Pesti

Veti avea parte de oportunitati inedite in viata profesionala, deci trebuie sa fiti vigilenti; daca va aflati in mijlocul negocierilor pentru un contract de servicii, veti sti ce trebuie sa spuneti si, cel mai important, cand! Aceasta incredere de sine se va face resimtita si in viata personala. Daca nu aveti inca un partener, veti indrazni sa vorbiti cu persoana care v-a starnit interesul. Este posibil ca familia sa organizeze un eveniment important de la care nu puteti lipsi, insa veti fi incantati de oportunitatea pentru a va schimba rutina. Va trebui sa fiti mai atenti cu obiectele voastre, deoarece veti fi ceva mai neindemanatici in aceste zile.