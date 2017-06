Marea Britanie: Premierul May recunoaște că alegătorii sunt obosiți de măsurile de austeritate

Premierul britanic Theresa May a recunoscut marți că răbdarea alegătorilor în legătură că măsurile de austeritate a ajuns la capăt, potrivit cotidianului 'Times of London', care citează surse anonime, transmite Reuters.



Ministrul de externe Boris Johnson, ministrul pentru Brexit, David Davis, și alți parlamentari din Partidul Conservator i-au transmis șefei executivului britanic că a estimat greșit reacția publicului britanic față de măsurile de austeritate.



În pofida așteptărilor formațiunii sale privind o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din 8 iunie, Theresa May a pierdut majoritatea în parlament, ceea ce a determinat-o să intre în negocieri cu Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP).



Conservatorii britanici au nevoie de cele 10 mandate parlamentare deținute de DUP pentru a putea guverna, după ce ei nu au reușit să obțină o majoritate absolută în scrutinul legislativ de joia trecută.



Aflați la guvernare din 2010, conservatorii și-au stabilit ca prioritate scăderea deficitului bugetar, indicator care a sporit substanțial după criza financiară apărută în 2008-2009.



Deși guvernul britanic a protejat finanțarea serviciilor de sănătate și a învățământului, el a operat tăieri în bugetele serviciilor locale, sistemului judiciar și poliției.