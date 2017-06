Avertisment fără precedent de la unul dintre cei mai puternici investitori din lume: Vine cea mai mare criză din toate timpurile

Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai prolifici investitori din lume, anunţă începutul unei noi crize globale, "cea mai mare pe care o va prinde în timpul vieţii", scrie Business Insider.



Rogers susţine că viitoarea prăbuşire financiară ar urma să aibă loc la sfârşitul acestui an sau în 2018:



"Este interesant, pentru că lucrurile pleacă de unde nu te uiţi. În 2007, Islanda a dat faliment. Şi oamenii au spus 'Islanda? Este asta o ţară? Are măcar o piaţă?' Apoi a dat faliment Irlanda. Apoi Bear Stearns şi Lehman Brothers. Şi lucrurile au spiralat. Mereu se întâmplă când nu te uiţi.



Ar putea fi orice. Ar putea fi un fond de pensii din SUA care dă faliment. Ar putea fi o ţară pe care nu o urmărim. Ar putea fi război – deşi este foarte puţin probabil. Criza va fi cea mai mare pe care am prins-o vreodată".



Miliardarul american susţine că au fost probleme în America la fiecare 4-7 ani de la începuturile Republicii, iar acum au trecut deja 8 ani de la ultima criză.